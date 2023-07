A Um Qais per pranzare nelle case di famiglie al confine

Rufada e Mahed hanno apparecchiato nel salotto della propria casa che si trova in posizione panoramica sul confine con Libano, Siria e Israele. Stufati di verdure e carne di capretto e soprattutto racconti di vita scandiscono il pranzo che l'associazione Baraka Destination organizza coinvolgendo le famiglie locali, in particolare le donne tengono corsi di cucito e intreccio di cestini con materiali naturali. Bei Al Baraka è anche un b&b curioso, art gallery e giardino, a poche centinaia di metri dal sito archeologo di Um Qais nell'antica Gadara: camminare lungo l'infinito cardo massimo permette di ammirare, contemporaneamente al teatro, il mercato romano, il Tempio di Zeus dalle colonne grigie in alabastro, oltre al panorama su questo mosaico dai tanti antipodi geografici, politici e religiosi.

3/8 5/8 Menu