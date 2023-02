A un’ora da Milano, in Val d’Ossola, la serata giusta è venerdì

Siamo a 10 km dalla città di Domodossola e a poco più di un'ora di macchina da Milano, la maggior parte di autostrada. Domobianca è di fatto una stazione sciistica tutta nuova con oltre 20 km di piste, un'offerta “apres-ski” di tutto rispetto e una scuola di sci con circa trenta professionisti tra maestri di sci alpino, snowboard, freeride e freestyle. Il fiore all'occhiello di questa stazione è la possibilità di una sciata in notturna ogni venerdì sera dalle 19.00 alle 23.00, sulle parte più a valle delle piste Selva Grande e Prati per circa 3 km di tracciati serviti da due impianti seggioviari (Motti e Prel) che portano gli sciatori fino ai 1.700 metri dell'Alpe Casalavera. L'impianto di illuminazione è stato ammodernato con fari a Led per assicurare una migliore visione del tracciato e per gli amanti dello sci alpinismo c'è la possibilità di risalire lungo il percorso a loro dedicato e utilizzare gratuitamente la pista illuminata per la discesa.



