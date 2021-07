A Ustica nell'area marina protetta più longeva ci si sente ringiovaniti

La sua Area Marina protetta le ha permesso di creare nel corso dei decenni uno scrigno di fauna ittica davvero unico in Italia. In particolare a Cala Sidoti e Caletta, si nuota tra banchi dipese colorati e sopra spugne e posidonie. Il mare sfoggia un colore turchese, in acqua si fanno incontri ravvicinati con cernie, donzelle, saragi e scorfani, quasi si accarezzano con le pinne i granchi, ci si infila nelle grotte in sicurezza. L'isola è famosa per il suo vino, i capperi, i reperti archeologici, i tramonti, però sono le immersioni a rendere questo periplo di terra distante un'ora e mezzo di aliscafo dal porto di Palermo una destinazione bellissima per nuotare.

1/11 3/11 Menu