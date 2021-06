A Varese una centrale di documenti falsi per i terroristi dell’Islam radicale

3' di lettura

Una rete di falsificatori di documenti in grado di fornire identità nuove e passaporti a terroristi islamici che volevano espatriare, capace di diffondersi in 60 paesi e spostare denaro attraverso i comuni sistemi di money transfert. E una delle basi di questa attività si trova a Varese, dove la Gdf di Milano e del Nucleo valutario hanno perquisito

un’agenzia di money transfer, la Malita pay, e acquisito documentazione in tre Istituti di pagamento comunitari, detenuta da 17 agenzie che effettuano rimesse di danaro.

Le indagini coordinate dal pool antiterrorismo della procura di Milano sono state affidate, per la parte che riguarda i soggetti legati alle associazioni terroristiche, anche alla Polizia e alla Digos.

Loading...

Si tratta dunque di un’inchiesta complessa, che per ora ha portato all’arresto di 7 persone ma che è ancora in divenire perché dovrà approfondire il ruolo di almeno altri 15 soggetti, perlopiù stranieri che vivono in Italia, e anche la mole e le modalità dei flussi finanziari.

Per ora è stato chiarito che l’intermediario di questa rete internazionale di falsari è Turko Arsimekov, ceceno di 35 anni arrestato a Varese a novembre, legato a una persona residente in Kosovo in collegamento a sua volta con Kujtimi Fejzulai, l’attentatore che a Vienna il 2 novembre scorso ha ucciso 4 persone. Il sospetto, ancora da provare, è che proprio l’intermediario di Varese fosse in contatto diretto con l’attentatore o che in qualche modo lo abbia sostenuto nell’attività criminale.

Il ceceno, arrivato in Italia dopo essere stato per un periodo in Danimarca, è entrato in Italia con asilo politico e risultava nulla facente, pur avendo una famiglia con 5 figli. Ora è accusato di associazione terroristica. Sarebbe stato lui a capo per anni di una centrale di documenti falsi smistati in tutta Europa e realizzati in Ucraina.