A Del Vecchio il 9,88% di Mediobanca. Ecco cosa succede in Piazzetta Cuccia I numeri ufficiali confermano che è Leonardo Del Vecchio con la sua Delfin il primo azionista dell'istituto guidato da Alberto Nagel. Dietro Delfin c'è il finanziere bretone Vincent Bolloré con il 6,7%, osservatore attento ma formalmente non coinvolto in questa partita

Leonardo Del Vecchio

2' di lettura

Leonardo Del Vecchio ha il 9,889% del capitale di Mediobanca. L'ufficialità attesa dopo l’uscita di UniCredit dall’azionariato di Piazzetta Cuccia, arriva dalle comunicazioni alla Consob sulle partecipazioni rilevanti, che confermano la salita dell'imprenditore a ridosso della quota del 10% di Piazzetta Cuccia lo scorso 6 novembre, giorno in cui UniCredit ha completato l'uscita dal capitale con un accelerated bookbuilding.

La partecipazione è così suddivisa: il 9,371% è in mano a Delfin, lo 0,203% è controllato da Aterno e lo 0,316% da Dfr Investment. Parallelamente, UniCredit è passato dal precedente 8,848% allo 0,258%. La partecipazione residua, ha precisato a Consob l'istituto guidato da Jean Pierre Mustier, è detenuta dalla controllata UniCredit Bank Ag «a titolo di negoziazione a breve termine».

I numeri ufficiali, insomma, confermano che è Leonardo Del Vecchio con la sua Delfin il primo azionista dell'istituto guidato da Alberto Nagel. Dietro Delfin c'è il finanziere bretone Vincent Bolloré con il 6,7%, osservatore attento ma formalmente non coinvolto in questa partita, e sullo sfondo un patto di consultazione oggi ancor più leggero dopo l'uscita dell'istituto di Gae Aulenti e pari al 12% circa del capitale della banca milanese.

Gli acquisti di titoli Mediobanca, secondo indiscrezioni, sono stati effettuati in questi mesi principalmente dalla banca francese Natixis, con le azioni che sarebbero custodite in parte nella finanziaria lussemburghese e per il resto in due veicoli che fanno capo alla stessa Delfin, Aterno e DFR investment, interamente controllati dalla holding. Delfin snodo dei nuovi equilibri.

A distanza di quasi due mesi dall'ingresso in Piazzetta Cuccia di Delfin, dunque, lo scenario di partenza in cui si è inserito a sorpresa Del Vecchio sembra giocare a suo favore. L'obiettivo era ed è tutt'ora quello di diventare il principale socio “italiano” della banca di Nagel. Non a caso, si racconta, una delle valutazioni tattiche fatte nell'entourage di Delfin prima di decidere di entrare in Mediobanca, era la constatazione di un “vuoto di potere” nel capitale di Piazzetta Cuccia. Mediobanca non aveva azionisti forti e quei pochi che aveva, Vincent Bolloré e UniCredit, erano in uscita o avevano altro a cui pensare.