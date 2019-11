A Venezia arriva l’ultima marea, inondazioni in Emilia e valanghe in Tirolo Allerta rossa nella pianura emiliana, attenzione massima nella laguna di Venezia dove si contano già oltre un miliardo di danni. Tromba d’aria a Orbetello

(ANSA)

A Venezia dove la marea sta ancora salendo, in Toscana l’Arno è in piena, prime valanghe nell’arco alpino e allagamenti in Emilia. È un fine settimana segnato dal maltempo e danni. L’attenzione è ovviamente rivolta a Venezia dove si sono già registrati oltre un miliardo di danni e l’acqua sta tornando a salire nella città, fino a 1,6 metri attesi .

Il vento di scirocco è arrivato vicino alla costa, impedendo, finchè non girerà, il deflusso delle acque. Ma non è certo l’unica situazione critica. Una valanga è caduta in val Martello, attualmente è isolata. Al momento non si registrano dispersi e i danni sembrano avere interessato lievemente solo alcune case. Ma sono in corso verifiche. Anche il Sud Italia colpito, con il blocco totale dei collegamenti marittimi per l’isola di Procida mentre Ischia viene attualmente collegata da un’unica nave da e per Pozzuoli.

Venezia: il Mose nel mirino, Spitz commissaria

La piena dei fiumi in Toscana

Peggiora la situazione anche in Centro Italia. Nel Grossetano, la provincia dove si sono registrate le maggiori criticità per il maltempo,stamani presto c'è stata anche una tromba d'aria. La zona interessata è quella della Polverosa, nel comune di Orbetello. Evacuate invece a scopo precauzionale dalle 7 circa 500 persone a Cecina (Livorno) per l’arrivo della prevista piena del fiume Cecina mentre continua a salire l’Arno a Firenze, con un picco di piena alla stazione di rilevamento di Firenze Uffizi, prossimo al secondo livello di criticità (5,5 metri), al di sopra dei massimi registrati negli ultimi 20 anni. La vicesindaca Cristina Giachi ha disposto l’attivazione del Centro operativo della protezione civile del Comune: «Stiamo seguendo con la massima attenzione - ha detto - il transito della piena in concomitanza con gli apporti degli affluenti». In calo comunque i livelli di Ema, Mugnone e Terzolle. A Firenze nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 62,6 mm di pioggia e le raffiche di vento hanno toccato stanotte fino 76 km/h. Una situazione che ha portato alla chiusura del Giardino di Boboli anche per verifica di stabilità delle piante.

Allerta rossa in Emilia

Piccole frane, allagamenti, strade interrotte. La pioggia che da diverse ore sta cadendo sull'Emilia-Romagna, con la protezione civile che ha diramato

un’allerta rossa per la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese e arancione per il resto della regione, sta provocando disagi e danni. Sono monitorati i fiumi e si stanno registrando incrementi dei livelli, dal Secchia, al Ronco, al Reno. In provincia di Bologna i vigili del fuoco hanno fatto oltre 30 interventi dalla tarda serata di ieri per allagamenti di sottopassi e scantinati, alberi pericolanti e caduta rami su case o strade. Movimenti franosi in zona Ravone, nella primissima collina a ridosso di Bologna e a Loiano, sull’Appennino, in via del Pozzo.