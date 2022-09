A Venezia, letteratura e arte del profumo s'incontrano in libreria

Ascolta la versione audio dell'articolo

A pochi passi dal Ponte dei Sospiri, nei locali della calle della Canonica di San Marco, un iconico indirizzo veneziano si rinnova, aprendosi al profumo come chiave di lettura della cultura, della storia, della società. Ispirata alle librerie storiche londinesi, con contaminazioni che richiamano la venezianità e il mondo dei profumi, la Libreria Studium è un regalo alla città e ai suoi visitatori firmato The Merchant of Venice. Totalmente rinnovata negli arredi e ripensata negli spazi, offre una selezione di oltre 10mila titoli, distribuiti su due piani. Al centro Venezia e la sua storia, ma anche narrativa e libri per ragazzi, cataloghi d'arte e titoli in inglese, francese, tedesco e spagnolo, con una sezione dedicata al viaggiatore immaginario Corto Maltese, disegnato dal maestro veneziano del fumetto Hugo Pratt.

Organo del Profumo presso libreria Studium.

Al secondo piano, una lounge dedicata alla narrativa italiana e internazionale si accosta a una sala dedicata interamente al mondo profumo con un'ampia selezione di testi monografici sul tema, un'area dedicata a ospitare incontri e webinar e il grande organo del profumo, che cataloga oltre 200 essenze utilizzate per i workshop di arte profumatoria organizzati dalla libreria. Si spazia dalle proposte per gli appassionati, come gli approfondimenti di composizione olfattiva e di layering delle fragranze, fino al corso interattivo La fiaba e il suo profumo, studiato per le famiglie. Condotti passo passo dagli esperti, si potrà arrivare a comporre il proprio profumo personalizzato (per informazioni visitare il sito www.themerchantofvenice.com/it/content/31-corsi-di-arte-profumatoria).

Gli interni della libreria.

Se uno dei piaceri dell'andare in libreria è perdersi fra gli scaffali, lasciarsi guidare dalla vista, dal tatto, dall'olfatto, da un'intuizione che porta alla scelta di un titolo, ma un libraio competente e appassionato può fare la differenza, soprattutto nel momento in cui ci si avvicina o si vuole approfondire un universo di nicchia come quello del profumo. Ai librai di Studium abbiamo quindi chiesto di comporre un itinerario letterario olfattivo per i nostri lettori con titoli da cui partire, o per continuare, il proprio viaggio sensoriale.

Per approfondire gli ingredienti della Profumeria:

La Grammatica dei Profumi, di Giorgia Martone (Autore), Michele Rocchetti (Illustratore), edito da Gribaudo