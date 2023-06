A Verona cinque poliziotti arrestati per tortura, altri agenti trasferiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un ispettore e quattro agenti di polizia sono stati arrestati, a Verona, perché accusati di una serie di violenze su persone tenute in custodia. Le cinque persone finite al centro dell’indagine sono ai domiciliari e rispondono, a vario titolo, dei reati di tortura, lesioni, falso, omissioni di atti d’ufficio, peculato e abuso d’ufficio.

«Atti lesivi della dignità delle persone»

I fatti oggetto di indagine sono avvenuti tra luglio del 2022 e marzo del 2023: la squadra mobile di Verona ha lavorato per oltre otto mesi, su delega della procura, mettendo a segno, grazie a supporti tecnici e analisi, le verifiche dalle quali sono scattati gli ordini di arresto. Secondo gli inquirenti, gli agenti in questione si sarebbero macchiati di comportamenti «sfociati anche in atti gravemente lesivi della dignità delle persone».

Il trasferimento ad altri incarichi

A quanto si apprende dalla questura di Verona, i destinatari delle misure cautelari sono stati trasferiti ad altri incarichi, alcuni mesi fa, subito dopo la notifica della chiusura delle attività di indagine. Il questore della provincia di Verona aveva inoltre disposto la rimozione dagli incarichi di altro personale che, «pur non avendo preso parte a episodi di violenza si presume possa non aver impedito o comunque non aver denunciato i presunti abusi commessi dai colleghi». Sul punto non si escludono ulteriori sviluppi.

Pisani: grazie alla procura per la fiducia

«Ringrazio la procura della Repubblica di Verona per la fiducia accordata alla polizia di Stato nel delegare alla locale squadra mobile le indagini», ha sottolineato il capo della polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, in relazione al procedimento penale a carico dei cinque poliziotti.«La levatura morale della nostra amministrazione - ha concluso - ci consente di affrontare questo momento con la dignità e la compostezza di sempre».