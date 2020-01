A Verona la tappa finale del Roadshow Confindustria-Audi Sesto e conclusivo evento sull’innovazione: a confronto il presidente di Piccola Industria di Confindustria Carlo Robiglio e il direttore generale di Audi Italia, Fabrizio Longo. La testimonianza di Gianluigi Piccinini, presidente di Ressolar

(Monstar Studio - stock.adobe.com)

«Nessuna innovazione tecnologica, nessuna strategia di internazionalizzazione si realizza senza la premessa di una modalità di pensiero aperta, nuova, inclusiva». La dichiarazione d’intenti enunciata nel manifesto d’avvio del Roadshow Piccola Industria Avanguardia di Crescita ha trovato piena attuazione nelle tappe dell’evento organizzato da Piccola Industria Confindustria e dalla multinazionale Audi in Italia: dal confronto continuo tra un colosso globale dell’automotive e le piccole e medie imprese italiane sono emerse best practice e idee per una crescita armonica del sistema.

A Ivrea, Turi (Bari), Pesaro, Brescia e Roma, con la presenza costante del presidente di Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio, e del direttore generale di Audi Italia, Fabrizio Longo, le piccole e medie imprese italiane del territorio si sono confrontate con Audi portando al tavolo le esperienze e le istanze di chi ogni giorno innova processi e prodotti per competere sui mercati.

Il Roadshow si chiude il 4 febbraio con la tappa di Verona presso la sede di Wolkswagen Group Italia, in viale Gumpert, 1. A confrontarsi con Robiglio e Longo, di Piccola Industria Confidustria Verona, Matteo Albrighi e del Veneto, Paolo Errico. Gianluigi Piccinini, presidente di Resselor, sarà la Pmi che porterà la propria testimonianza sul campo.

Ressolar è attiva da oltre 70 anni nel settore dell’energia con un focus sulla produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e una costante ricerca di soluzione innovative.