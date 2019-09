A Vicenza le aziende dell’oro cercano talenti Il settore è in ripresa ed è in crescita anche all'estero (+2%) trainato dalla ripresa degli Emirati Arabi Uniti, del Canada e del Sudafrica di Barbara Ganz

4' di lettura

Primi giorni di settembre, tempo di ritorno a scuola e di piena ripresa delle attività economiche. A Vicenza dal 7 all’11 c’è l’edizione autunnale della fiera orafa, punto di riferimento per gli operatori che già guardano agli acquisti per Natale, e in questi stessi giorni riaprono le porte le scuole.

Due mondi - scuola e impresa del gioiello - ancora troppo lontani: il settore è in ripresa, e secondo l’ultimo monitor dei distretti firmatoi Intesa Sanpaolo l’Oreficeria di Vicenza è in crescita anche all’estero (+2%) trainata dalla ripresa degli Emirati Arabi Uniti, del Canada e del Sudafrica. «Resta una percezione errata nei giovani che scelgono su quale mestiere e soprattutto nelle famiglie che li guidano nelle scelte» spiega Antonio Girardi, direttore del Centro di produttività Veneto, in prima fila per la formazione dei giovani, ma anche degli imprenditori, dei dipendenti e dei professionisti lungo tutto l’arco della vita lavorativa. «Fra un percorso professionale nella meccanica e uno nell’oreficeria, tutte le famiglie reputano il primo settore più solido: così riempiamo le classe, mentre facciamo più fatica quando si tratta di formare nuove leve per il distretto orafo».

Eppure una ricerca condotta dal Centro di Produttività Veneto e presentata proprio a Vicenzaoro January ha fotografato la situazione del distretto vicentino e ha quantificato nel 37,5% del totale le imprese che ricercano figure professionali tradizionali e il 39,3% quelle che richiedono professionalità innovative.

In particolare il 26,8% delle imprese ricerca tecnici addetti all’assemblaggio, il 21,4% lustraresse e il 12,5% modellisti in cera e metallo, mentre sul fronte delle lavorazioni più innovative il 37,5% delle richieste riguarda la figura di tecnico addetto alla progettazione in 3D, il 20,3% quella di tecnico addetto alla saldatura laser e 18,8% cerca designer specializzati.

E la formazione è un punto centrale: il 68% delle imprese del distretto ha dichiarato di somministrare formazione continua ai propri dipendenti e di queste ben il 70% ha dichiarato di fare formazione interna. Le aziende più grandi hanno una maggiore “vocazione” formativa; le microimprese evidenziano una maggiore propensione alla formazione interna.