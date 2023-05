A Vicenza è l’ora delle Settimane Musicali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il leggendario duello musicale raccontato da Baricco in “Novecento” prenderà vita nella serata inaugurale del festival Piano City Milano, con lo stesso Baricco e, al piano, Stefano Bollani. Il centro storico di Vicenza percorso dai concerti delle Settimane Musicali, giunte alla 32a edizione. Oltremanica si apre il Festival d'Opera di Glyndebourne, fondato nel 1934; l'opera d'avvio è “Don Giovanni”.



Milano

Apertura d'eccezione del 12° Festival Piano City Milano, con Alessandro Baricco e Stefano Bollani che, il 19 alle 22.30 al Giardino della Galleria d'Arte Moderna, ci racconteranno il “duello” musicale tra il famoso jazzista Jelly Roll Morton e Novecento, il pianista protagonista del racconto di Baricco. Fino al 21 oltre 250 concerti, di tutti i generi musicali, a ingresso libero in tutta la città e non solo, con più di trecento musicisti che terranno concerti in 140 spazi. I palchi nel giardino e nel laghetto della Galleria saranno il cuore del Festival, con appuntamenti sia durante il giorno che la sera.

Loading...

Glyndebourne (Inghilterra)

Il 19 con “Don Giovanni” si apre il Festival d'Opera, che prosegue fino al 27 agosto. Nella campagna del Sussex, con il celebrato picnic nel long interval, si potranno vedere, oltre all'opera inaugurale, altre nuove produzioni, come i “Dialogues des Carmélites” di Poulenc e “Semele” di Händel. Vengono inoltre ripresi spettacoli come “A Midsummer Night's Dream” di Britten, l'”Elisir d'amore” di Donizetti e una pietra miliare come il “Rake's Progress” di Stravinskij, con scene e costumi indimenticabili di David Hockney.

Vicenza

Il 21 torna Mu.Vi Musica Vicenza, una folle giornata di musica, che farà “risuonare” alcuni fra i luoghi più belli del centro storico. Undici concerti, venticinque musicisti per dodici ore di musica in contemporanea da quattro luoghi della città. E' l'appuntamento di apertura del festival Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, che prosegue fino all'11 giugno. In contemporanea a Palazzo Chiericati, Palazzo Leoni Montanari, Palazzo Thiene, Loggia del Capitaniato si alternano concerti che vanno dal Barocco al Novecento, dal repertorio per due pianoforti a quello per fisarmoniche, dalle teorie di Newton al jazz. Una festa della musica, ad ingresso gratuito.