A Villa Correr Pisani un Memoriale alla Grande Guerra Il MeVe nasce a Montebelluna per fare memoria di milioni di morti

Inizia la guerra

Il Montello è disteso a guardia della Pianura veneta e della storia che qui, nel primo conflitto mondiale, ha lasciato dolore, cimiteri di guerra, ossari, fontane militari e itinerari storici. Oggi il Montello diventa il fulcro della storia grazie al MeVe, il Memoriale veneto della Grande guerra di Biadene di Montebelluna (Treviso).

Perché un altro museo sulla Prima guerra?



Memoriale

La struttura si chiama Memoriale, non museo. Del museo ha solo lo spirito didattico, nulla d'altro. Il MeVe nasce per fare memoria di milioni di morti e demistificare la retorica costruita per coprire la natura della prima guerra tecnologica dell'età moderna che ha cambiato per sempre il concetto millenario dell'arte della guerra.

Il MeVe nasce per fare rete con tutti i lasciti che sul Montello ricordano la guerra e diventa un luogo di ispirazione e di riflessione: si racconta la Prima guerra per grandi temi (i soldati, i generali, i profughi, la guerra di trincea, la guerra in cielo, terra e mare, la propaganda) come chiave per capire l'oggi. Per ricordarci che fra 1914 e 1918 morirono 10 milioni di persone; nella seconda guerra mondiale morirono 40 milioni di persone e altrettante fra 1946 e oggi in giro per il mondo.



L'idea iniziale

Marzio Favero di mestiere fa il filosofo, ha gestito la cosa pubblica prima come assessore alla Cultura della Provincia di Treviso e ora la cura come sindaco di Montebelluna. L'idea del Memoriale è sua: «è uno spazio fisico che nasce in una struttura storica, Villa Correr Pisani, dove i percorsi virtuali, d'interpretazione e di messa in rete diventano motore di crescita culturale e sociale del territorio». La Prima guerra, che ha portato alla luce tutte le tensioni dell'Ottocento, arriva fino a noi. Questo dice il percorso espositivo nato dalla collaborazione fra comitato scientifico, storici locali, confronto con musei di tutta Europa, corpi d'arma, mondo universitario (Padova e Iuav di Venezia, su tutti) e l'aiuto di tante aziende del territorio - questo è il distretto dell'abbigliamento sportivo - e di una decina di scuole che, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola/lavoro, hanno fornito le traduzioni in inglese, tedesco e francese (adesso si sta lavorando a russo e cinese), hanno realizzato la mappa tattile e le audioguide per i non vedenti, hanno curato l'impianto delle rose in giardino.



La ricerca di una sede

Il Montello ha il suo coacervo di storia, Favero e i suoi collaboratori la loro idea per valorizzare quegli eventi tragici. Naturale trovare nella Villa Correr Pisani di Biadene di Montebelluna la sede. Fu Anzolo Correr, ricco ambasciatore della Serenissima e amante del bello, a volere la villa, secondo gli stilemi delle ville venete. Chiama anche un giovanissimo Giambattista Tiepolo per affrescare la vicina chiesa di Biadene. Dopo di lui altre famiglie e qualche nobile decaduto, fino a quando inizia la vita tumultuosa della villa: orfanotrofio, ospedale militare, luogo di comando, seminario, scuola con i Padri della Consolata che conservano ma fanno coprire certe curve troppo osé degli affreschi. Insomma, la villa non più patrimonio artistico, ma luogo di socialità.



Un restauro modello

In due anni, fra 2016 e 2017, con tempi inimmaginabili in questa scalcagnata Italia, la villa, con i suoi 2.100 metri quadrati di terrazzi alla veneziana, ritrova la sua luce, gli affreschi la loro freschezza. L'investimento è importante, 5,5 milioni di euro, e la sede è pronta in una felice collaborazione fra istituzioni (senza badare troppo ai diversi colori politici), mondo accademico, imprese perché tutti, in modo diverso, potessero dire “la storia siamo noi”. Senza dimenticare, sottolinea la direttrice Monica Celi «il confronto con le più importanti realtà europee, fra cui il Memorial di Caen in Normandia, punto di accesso ai luoghi del D-Day, come noi ambiamo a diventare luogo di accesso ai luoghi del Montello».