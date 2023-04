A Villa Pignatelli i concerti cameristici del Maggio della Musica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Inizia la bella stagione ed ecco la musica si sposta in spazi diversi da teatri e auditorium, facendoci scoprire le bellezze del Paese. Come la Villa Pignatelli a Napoli, con il suo giardino all'inglese, che accoglie i concerti cameristici del Maggio della Musica. Oppure riscopriamo intere città, come con la Jazz Parade che il 22 percorrerà vie e piazze di Torino, inaugurando il Festival Jazz.



Napoli

Il 18 al Teatro Acacia duo speciale, con la tromba di Paolo Fresu assieme al piano di Uri Caine, apre il Maggio della Musica, che prosegue alla Villa Pignatelli con appuntamenti cameristici fino al 25 maggio. La Villa, con giardino all'inglese, è un bell'esempio di architettura neoclassica. Le aiuole del giardino sono sistemate a parterre, con piante rare ed esotiche disposte a boschetto. Dopo un complesso intervento di restauro che ha interessato la Villa e il Parco, alla fine del 2015 sono stati anche riaperti al pubblico, dopo oltre cinquant'anni, alcuni degli ambienti privati della famiglia.

Milano

Il 18-21 alla Scala ultime repliche della “commedia in musica” Li zite ‘ngalera, del grande settecentesco napoletano Leonardo Vinci, bello spettacolo. Regista Leo Muscato, dirige Andrea Marcon, con l'Orchestra della Scala su strumenti originali. Compagnia di canto giovane, con il controtenore Raffaele Pe al debutto scaligero, Chiara Amarù, Francesca Pia Vitale, Francesca Aspromonte, Marco Filippo Romano, Antonino Siragusa, Filippo Mineccia, Filippo Morace, Alberto Allegrezza e Fan Zhou.

Torino

Dal 22 al 30 il Jazz Festival, aperta dalla Jazz Parade a partire dalle 11; e chiusa il 30 dal piano di Stefano Bollani in doppio concerto, prima con il Danish Trio e poi da solo, al Lingotto. Ecco l'itinerario della Jazz Parade: 11.00 Mercato di via Porpora; 12.00 Mercato di Piazza Foroni; 13.00 Mercato di Porta Palazzo; 15.00–16.30 partenza da Piazza Palazzo di Città, Via Garibaldi, Piazza Castello, Via Roma, Piazza San Carlo, Gallerie d'Italia.