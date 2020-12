A Volpiano un grande polo per i test Tüv Italia investe quindici milioni Nel centro sono confluiti i laboratori di Bytest leader dei controlli non distruttivi di Enrico Netti

L'ispezione con liquidi penetranti è un metodo di controllo utile a individuare e dimensionare con grande accuratezza discontinuità superficiali

Nel centro sono confluiti i laboratori di Bytest leader dei controlli non distruttivi

3' di lettura

Tüv Italia crea a Volpiano, nell’hinterland torinese, un nuovo laboratorio di test frutto di un investimento da 15 milioni. Un polo ad alta tecnologia in cui sono confluiti i laboratori TÜV Italia e quelli di Bytest, leader nei controlli non distruttivi e nelle prove di laboratorio su materiali metallici, ed è il «singolo laboratorio di terza parte più grande d’Europa» sottolinea Gennaro Oliva, amministratore delegato Bytest del Gruppo TÜV Italia. In sostanza non esiste in Europa un singolo laboratorio più grande appartenente ad aziende che eseguono test per terze parti. Nel laboratorio all’interno di un bunker in cemento armato ad altissima densità con porte blindate del peso di 25 tonnellate l’una vengono eseguiti test radiografici impiegando sorgenti al cobalto. A breve distanza c’è una camera semianecoica di ultimissima generazione dove si effettuano test sulle interferenze e la compatibilità elettromagnetica mentre a pochi metri vengono effettuati, per esempio, test di fatica su poltrone da ufficio.

«Il laboratorio di Volpiano è solo la base degli investimenti che Tüv Italia ha in previsione di fare per i propri laboratori - continua Oliva -. I nostri piani per i prossimi 5 anni è di investire di una quota annua intorno al 7-8% dei ricavi». Nell’arco di un paio di anni il laboratorio sarà a pieno regime «permettendoci di realizzare quote di fatturato molto importanti - rimarca l’ad -. Il laboratorio, inoltre, contribuisce a generare sinergie con i clienti, ottimizzando i costi».

Loading...

La decisione di sviluppare il progetto è frutto di un’approfondita valutazione del trend del mercato del Testing, inspecton, certification e consulting (Ticc) al cui interno si colloca il Gruppo TÜV Italia. Inoltre l’elaborazione di nuovi e sempre più complessi regolamenti internazionali sulla sicurezza dei prodotti porta ad una maggiore domanda di controlli che le aziende tendono a esternalizzare per concentrarsi sul loro core business. Una tendenza ha come conseguenza, e i dati lo dimostrano, un incremento delle richieste di testing a laboratori esterni.

«Siamo orgogliosi di creare nuovi posti di lavoro e di garantire quelli esistenti - ricorda Axel Stepken, presidente del consiglio di amministrazione di Tüv Sud. - Questa struttura ultramoderna soddisfa le esigenze, anche le più sofisticate che ci vengono poste dai nostri clienti, è in grado di accompagnarli nel lungo percorso di sviluppo dei loro progetti, dando loro certezze e ispirando loro fiducia». Un atto di fiducia anche verso l’Italia. «Il nostro gruppo ha deciso di investire anche durante questo delicato periodo perché crede fermamente nello sviluppo in Italia e nelle sue prospettive industriali» sottolinea Oliver Jacob, Ceo di Tüv Italia e dell’area Western Europe per il Gruppo Tüv sud.

Il progetto è iniziato nell’estate del 2019 ed è terminato a tempo record nonostante il rallentamento dovuto al primo lockdown. È stato un intervento radicale su una struttura già esistente trasformandola in quello che è oggi: un grande laboratorio di test di riferimento per aziende di tutti i settori industriali, anche di quelli più sofisticati e all’avanguardia. Il potenziale bacino dei clienti spazia dall’aerospace all’automotive e l’oil & gas con aziende che si rivolgono al polo di Volpiano per fare eseguire i test che soddisfano le loro specifiche necessità.