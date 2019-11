A Wall Street tech e consumi mai così cari. È un segnale d’allarme?

Valutazione eccezionale

Attualmente, sul mercato delle opzioni, il comparto percepito come più rischioso è il Nasdaq100.



LO SPREAD TRA LA VOLATILITÀ TRA MERCATI EMERGENTI E NASDAQ 100 Volatilità implicità nel mercato delle opzioni (Fonte: Elaborazioni Candriam su dati Bloomberg)

«È difficile identificare ciò che è fondamentalmente cambiato in questo ragionamento relativo nell'arco di un anno. Tale cambiamento potrebbe rappresentare uno dei primi segnali che gli investitori stanno nuovamente mettendo in dubbio la sostenibilità della redditività dei titoli più onerosi».



In questo ciclo di mercato, i titoli del settore dei beni di consumo hanno beneficiato di una nuova valutazione che, da un punto di vista storico, appare del tutto eccezionale. È un segnale di vendita? «Non necessariamente - sottolinea l’esperto di Candriam -. Una valutazione elevata tende a rispecchiare una crescita più elevata e una qualità superiore. Le economie e le aziende sono cambiate significativamente nell'ultimo decennio, con un ulteriore spostamento dagli investimenti ai consumi, soprattutto nei paesi emergenti e - sebbene sia difficile guardare alla sola valutazione come unico criterio per investire o disinvestire - da questo punto di vista, una parte della rivalutazione dei principali titoli relativi al settore beni di consumo a livello globale potrebbe essere giustificata».



Rendite di monopolio

Anche per quanto riguarda i titoli tecnologici, le valutazioni sono elevate. «In questo caso, però, ciò risulta in linea con la storia del settore. Quindi il nodo della questione, in questo caso, riguarda la sostenibilità di questi profitti in eccesso. Molti esperti accusano l'alta concentrazione che caratterizza diversi settori di aver creato queste rendite di monopolio. Si tratta di un tema generale, non valido solo per il settore It. Possiamo in conclusione supporre che, fintanto che questi settori continueranno ad essere altamente concentrati, ci saranno profitti in eccesso per gli investitori». Quindi il cigno nero, per ora, può aspettare.

