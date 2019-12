A Washington spettacoli gratis tutti i giorni: il Kennedy center raddoppia Il maggiore centro culturale d’America apre ai giovani e indica la rotta verso l’arte democratica e inclusiva con il nuovo campus REACH ispirato ai valori di JFK di Laura La Posta

I filantropi Karel e Štěpánka Komárek davanti al REACH: presiedono il commitato internazionale per la raccolta fondi del Kennedy Center

6' di lettura

«Poche cose sono più importanti per il futuro di un Paese e della nostra civiltà del pieno riconoscimento del ruolo giocato dagli artisti». «I see little of more importance to the future of our country and our civilization than full recognition of the place of the artist». L’ammonimento di John Fitzgerald Kennedy, 35esimo Presidente degli Stati Uniti, è inciso nel vetro del River Pavilion che si specchia nella piscina riflettente e si affaccia sul fiume Potomac, nella nuova sensazionale estensione del centro artistico che funge da suo Memoriale, a Washington: The REACH.

Il nuovo campus REACH del Kennedy Center a Washington in 10 foto Photogallery10 foto Visualizza

Un Memoriale vivente

La citazione è tratta da un discorso pronunciato il 26 ottobre 1963 da JFK, appena un mese prima del suo assassinio a Dallas. Il suo sogno di un’America in viaggio verso una “nuova frontiera”, guidato da una “nuova generazione di americani”, è stato cristallizzato in un Memoriale vivente, ricco di vita e di spirito al pari dell’amato Presidente: The John F. Kennedy Center for the performing arts, centro culturale ufficiale degli Stati Uniti, che nei suoi nove teatri attrae più di tre milioni di visitatori all’anno, ospita oltre 2.000 performance e realizza produzioni multimediali ad uso di 40 milioni di persone al mondo.

Una simile “cattedrale” (che affilia anche la National symphony orchestra e la Washington national opera), nel deserto serale di una capitale in fondo piccola come Washington DC – appena oltre i 700mila abitanti - sarebbe bastata a qualunque città o Paese al mondo. Ma non al potente comitato di filantropi che finanzia la struttura, surclassando il contributo federale da 36 milioni annui. Il board guidato dall’iconico David Rubenstein, fondatore del Carlyle Group da oltre 220 miliardi di dollari di asset gestiti, il Comitato internazionale presieduto dal'imprenditore miliardario ceco Karel Komárek e da sua moglie Štěpánka, e il Corporate fund board trainato dal numero uno della Boeing Dennis Muilenburg non si sono accontentati di dormire sugli allori.

Un progetto nato per i giovani

Board e dirigenti hanno guardato al futuro, provando ad avvicinare e ingaggiare la prossima generazione di spettatori del Kennedy Center prima che se ne disinteressino del tutto, scoraggiati dall’elevato prezzo dei biglietti, dalle produzioni tradizionali di musica classica e lirica, dai formalismi dei balletti storici, dalla rigidità della formula che li vede passivi . Mentre i Millennials e la Generazione X «vogliono interagire con gli artisti, conoscere il dietro le quinte delle produzioni, vivere le varie forme d'arte mescolate ed espresse in modo più fluido e libero dagli schemi», spiega la presidente Deborah Rutter.

Di qui la sfida di estendere il Kennedy Center con un campus costellato da edifici più piccoli e intimi, polifunzionali, aperti alla città attraverso grandi vetrate, prenotabili liberamente per prove di nuovi spettacoli co-finanziati o per laboratori didattici dedicati alle famiglie, inondati di musica hip hop o jazz e affollati di artisti liberi di sperimentare contaminazioni fra i generi. Uno spazio democratico, con spettacoli gratuiti di ottimo livello tutti i giorni dell'anno, disponibili senza biglietti né prenotazioni, ospitati sul grande prato davanti al Video wall o nelle sale interne. Spettacoli per i quali è possibile candidarsi come performing artists inviando una mail con un video e alle cui prove è possibile assistere dalle grandi vetrate degli studi o direttamente nelle sale prova , a discrezione degli artisti. Tutto intorno, prati punteggiati di opere d'arte, panchine e belvedere, punti di ristoro, un ponte che collega con la città, due specchi d’acqua riflettenti.

La sfida di The REACH

Il nome? The REACH (in maiuscolo), nella sua accezione di “portata, raggiungere, tendere la mano, contattare” ma che riecheggia anche una celebre citazione di JFK: «I believe the problems of humanity are not beyond the reach of human beings», «Credo che i problemi dell’umanità siano non oltre la portata degli esseri umani».

In sei anni, lo studio Steven Holl Architects ha progettato e realizzato edifici luminosi, leggeri, aperti agli sguardi, in procinto di avere la certificazione Leed Gold per l’elevata sostenibilità. E intanto i filantropi della “Building the future Campaign” (fra cui spiccano anche gli Emirati arabi uniti e il Qatar) hanno raccolto 250 milioni di dollari per il progetto e il suo lancio, 36 dei quali di provenienza del Kennedy Center International Committee on the arts presieduto da Karel Komárek. «Arriva un momento nella vita in cui è necessario capire qual è la propria missione nella vita, quale segno si desidera lasciare, dove è possibile fare la differenza, di che cosa sentirsi fieri: e io ho scelto la cultura, perché è un linguaggio universale, come diceva il Presidente Kennedy; e io che sono cresciuto in Cecoslovacchia dietro la Cortina di ferro desideravo solo una cosa: la libertà», ha spiegato a una delegazione di giornalisti europei in visita al nuovo REACH il magnate del gruppo Kkcg, che ha investimenti in molti settori economici (in Italia ha una quota di Lottomatica) e che si dedica alla filantropia anche attraverso la Karel Komárek Family Foundation. Un ente molto attivo nella Repubblica ceca e all'estero e che supporta molti progetti sociali, oltre al Dvořák Prague Festival dedicato alla memoria del grande compositore ceco.

Cattedrale nel deserto o faro?

Sorprendente il risultato finale di tutto questo impegno, celebrato a settembre con un festival inaugurale di 16 giorni con 400 eventi culturali a ingresso libero e una inedita mostra di ritratti di veterani dipinti dall'ex presidente George W. Bush per immortalarne il coraggio. Resta il rischio di vedere amplificato l’effetto “cattedrale nel deserto” di una struttura cosi mastodontica, fra Kennedy Center e REACH. Ma i molti “sold out” degli eventi gratuiti e low cost (da 10 a 30 dollari a biglietto) fin qui organizzati per il momento fanno propendere più verso un'altra immagine: quella di un faro nella notte dell'arte élitaria e respingente. «Mi piace l’idea del faro: il Kennedy Center è a disposizione non solo dei giovani e del nostro pubblico più tradizionale, ma anche di altre istituzioni che vogliono replicare anche su scala ridotta questo esperimento affascinante, che in effetti andrebbe portato nelle periferie delle megalopoli, dove c'è più bisogno di seminare bellezza, lasciare esprimere le persone, renderle felici con l’arte», ha detto David Rubenstein al Sole 24 Ore.