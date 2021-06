A Wembley Italia-Austria. Bonucci: «Inginocchiarci? Non abbiamo ancora deciso»

Mancini esclude che l'eccesso di sicurezza possa porta portare gli azzurri a sottovalutare gli austriaci, una delle trappole più insidiose per una nazionale che non solo è uscita a punteggio pieno dal suo girone, ma che è imbattuta da trenta partite e nelle ultime undici ha sempre vinto senza incassare reti. Oltre ai numeri conta anche come l'Italia si imposta: abbinando gioco e spettacolo alla coesione di un gruppo sincronizzato nell'amicizia e nell'intercambiabilità. Eravamo l'Italia del contropiede, quella che vince, se vince, col minimo sforzo e col braccino corto. Sempre pronti a ripiegare al minimo pericolo. I tabloid inglesi ci chiamavano i “camerieri”. Ora improvvisamente ci guardano con rispetto.

Prova di maturità

Una maturità e una consapevolezza che hanno posto l'Italia al centro della scena. Partiti come la nazionale che doveva cancellare l'onta per l'esclusione dai mondiali, siamo arrivati a Londra come probabili candidati alla vittoria finale. Con l'Austria gli allibratori ci danno sicuramente vincenti. E anche tra gli italiani residenti a Londra c'è un atmosfera di entusiasmo e sicurezza.

L'Italia però deve stare attenta. Non tanto all'Austria che è una buona squadra (giocano tutti in Bundesliga) quanto a rimanere se stessa. C'è nell'aria, dopo le tristezze della pandemia, una voglia di felicità che rischia di contagiare anche la nazionale. La voglia di notti magiche è legittima, però la storia del calcio è piena di brutti risvegli. E quando Mancini avverte che adesso è cominciato un altro Europeo, lo dice perchè sa bene che in una partita secca può succedere di tutto, al di là dello spessore tecnico dell'avversario. La Francia e la Germania hanno rischiato di perdere con l'Ungheria, non dimentichiamolo. Vero che l'Austria non ci batte da 60 anni, però gli austriaci non sono gli ultimi arrivati: corrono, pressano, recuperano la palla in alto. In un certo senso hanno un gioco abbastanza analogo al nostro, pur con un tasso tecnico più basso. Poi hanno un allenatore di origine italiana, Franco Foda, che ci conosce benissimo. E farà di tutto per metterci i bastoni tra le ruote.

Un altro elemento da lasciar perdere è quello del vittimismo. Vecchio vizio italiano sempre pronto a rispuntare come una pianta infestante. Si nota qualche segnale. Prima la questione del campo di Wembley negato per l'allenamento per la questione del prato, poi le tensioni tra Mario Draghi e Boris Johnson dopo che il nostro premier ha proposto di spostare la finale da Londra per i pericoli del covid. Ora qualcuno fa notare che l'arbitro di Italia-Austria, Anthony Taylor, è un inglese. E che per giunta l'ultima volta che ci ha diretto (con l'Olanda) abbiamo incassato un gol. Bene, quest'Italia, che gioca e si diverte, deve infischiarsene di queste dietrologie da vecchio regime. Ma giocare come sa fare lasciandosi alle spalle anche i soliti luoghi comuni. Se ci riesce a farlo, sarà una bella rivoluzione anche questa.

Azzurri tutti in piedi o tutti in ginocchio?

Fino all’ultimo non si saprà cosa faranno gli azzurri. Se cioè si inginocchieranno prima del fischio d'inizio in segno di solidarietà al movimento “Black Lives Matter” contro le discriminazioni razziali. La questione è spinosa, per ovvi motivi. Prima della partita contro il Galles lo hanno fatto cinque azzurri, mentre gli altri sono rimasti in piedi. Un comportamento in ordine sparso che ha suscitato molte polemiche. O tutti o nessuno ha detto Bonucci nell'ultimo incontro con la stampa. “Non ne abbiamo ancora parlato. Se decideremo per il sì faremo la richiesta all'Uefa” ha spiegato il capitano azzurro. “Siamo tutti contro il razzismo, se ci sarà da parte di tutti la voglia e l’idea di fare un gesto contro il razzismo, la federazione lo dirà all’Uefa”. Anche Mancini è possibilista: “Io sono per la libertà” ha detto il tecnico azzurro sposando la linea della Federazione e di molti calciatori. Insomma, a poche ore dal match regna ancora l'incertezza. Non è un bel segnale, tenendo conto invece che il capitano dell'Austria e i suoi compagni (“è un segnale per attirare l'attenzione”) si inginocchieranno.