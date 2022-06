A Wimbledon sparisce la storica limonata, ma si beve il caffè italiano di Lavazza

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nel Center Court, il campo centrale, di Wimbledon, a sud di Londra, fervono i preparativi per il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Mente sono in corso le qualificazioni in attesa che lunedì 27 giugno inizi ufficialmente la competizione, decine di addetti curano ogni dettaglio, incluse le poltroncine della stazione Southfields della metropolitana, decorate per l'occasione con i colori ufficiali della manifestazione.

Sponsor secolari

Da oltre 150 anni, la Aeltc (All England Law Tennis and Croquet Club) organizza l'ambito trofeo di tennis: dai campi verde smeraldo irrigati con meticolosità all'edera che avvolge le gradinate, il blasone di Wimbledon poggia anche su questi riti immutabili. Quest'anno, però, qualcosa sarà diverso dal solito, nonostante la maniacale attenzione ai dettagli, mancherà un ingrediente tipico di Wimbledon: la limonata.

Loading...

Sotto al seggiolone verde dell'arbitro non sarà più inquadrata dalle telecamere, e vista da tutto il mondo, la tradizionale bottiglia gialla con l'etichetta Robinson’s: l'inglesissima e tipica Lemon Barley Water ha divorziato da Wimbledon.La famosa bibita rinfrescante da 86 anni accompagnava il torneo ed era offerta a tutti i tennisti: una sorta di scaramantica e folcloristica abitudine. Negli anni 30 del ’900, il commerciante Eric Smedley Hodgson ebbe l'idea di andare negli spogliatoi dei tennisti - allora non erano celebrità con le guardie del corpo - e regalare loro la sua invenzione: acqua, zucchero, estratto di orzo e una spruzzata di limone.

Divorzio all’anglosassone

Dietro la clamorosa separazione, come sempre, questioni di affari e di soldi. Il marchio Robinsons è di proprietà del gruppo Britvic, secolare azienda inglese di bibite quotata alla Borsa di Londra, che ha in portafoglio altre bevande come Gatorade e Pepsi. Pare che Britvic avesse chiesto di promuovere, oltre alla tradizionale limonata, anche altre bibite, più commerciali. Eresia per i puristi dell'Aeltc, ossessionati a mantenere le tradizioni del torneo, quintessenza della britannicità, dai cappellini di paglia e le giacche a righe degli arbitri alle fragole con la densa e burrosa panna giallognola.

Di fronte al divieto, la Britvic ha deciso di non pagare più i 3 milioni di dollari che versava ogni anno, probabilmente troppi per un singolo prodotto. In perfetto understatement anglosassone, l'azienda e gli organizzatori del torneo si sono limitati a uno stringato annuncio dove entrambi hanno rivendicato di essere stati «orgogliosi» per la sponsorizzazione, ormai defunta, glissando sul divorzio e sui motivi.