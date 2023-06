A Zurigo balzo di Kuehne & Nagel, entra nell'indice Smi al posto del Credit Suisse

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Kuehne & Nagel festeggia l’ingresso tra i componenti dell’indice Smi alla Borsa di Zurigo, arrivando a guadagnare oltre 4 punti. Da inizio anno la quotazione è aumentata di oltre il 18% e la capitalizzazione attuale è di 30,8 miliardi di franchi. Il gruppo di logistica è entrato a far parte del club dei big del listino elvetico al posto del Credit Suisse, che è diventato ufficialmente di proprietà di Ubs, nell’ambito della fusione-salvataggio annunciata a marzo e ha pertanto cessato di essere una società indipendente.

Il titolo della banca sarà ufficialmente radiato dalla Borsa domani. Kuehne & Nagel è stata fondata nel 1890, a Brema, in Germania, da August Kuehne e Friedrich Nagel. Fornisce spedizioni marittime e aeree e soluzioni di logistica e distribuzione. Si presenta come «primo spedizioniere marittimo e aereo in tutto il mondo». E’ presente in 106 Paesi, con circa 1.300 uffici e 80mila dipendenti.