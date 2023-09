A Zurigo corre Partners Group, battute le attese nel semestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Partners Group ha il plauso degli investitori alla Borsa di Zurigo, dopo avere battuto le attese nei conti semestrali. Il titolo del gestore patrimoniale specializzato nei mercati private è arrivato a guadagnare circa sei punti, registrando la migliore performance dell’indice Smi e anche dello Stoxx Europe 600. Nel primo semestre del 2023 Partners Group - che è partner di Mundys in Telepass in virtù di una quota del 49% - ha realizzato ricavi per 1,05 miliardi di dollari, in crescita del 19% sullo stesso periodo dello scorso anno. Le commissioni di gestione sono diminuite del 3% a 786 milioni, ma le commissioni di performance hanno segnato un balzo del 270% a 265 milioni.

Allo stesso tempo i costi del personale sono saliti del 37% a 339 milioni, riflettendo i maggiori costi collegati alla performance. L’Ebit è migliorato del 13% a 644 milioni, con un margine in flessione di 3,5 punti al 61,2%. Il risultato finanziario è positivo per 17 milioni contro -20 milioni e il profitto netto è salito del 19% a 551 milioni. Gli asset in gestione sono aumentati dell’8% a 141,7 miliardi di dollari. Il gruppo ha confermato la stima di una domanda lorda dei clienti tra 17 e 22 miliardi di dollari per il 2023. «I mercati privati hanno avuto una performance resiliente nel corso dei cicli del mercato e la nostra piattaforma diversificata continua a garantire valore ai clienti in questa economia ricalibrata. I positivi risultati finanziari raggiunti in questo contesto illustrano il successo del nostro posizionamento differenziato e siamo fiduciosi che la nostra traiettoria di crescita continuerà», ha commentato il Ceo e partner David Layton, citato in un comunicato.

Per gli analisti di Vontobel, Partners Group ha pubblicato risultati solidi nonostante un contesto difficile caratterizzato da un basso livello di transazioni. In particolare l’Ebit ha superato del 14% le stime, grazie alle commissioni legate alla performance. Inoltre il livello dell’Ebit e quello del Roe mostrano la grande reddittività della società. Anche gli esperti della Banca Cantonale di Zurigo (Zkb) sottolineano la qualità dei conti di Partners Group e commentano favorevolmente la conferma degli obiettivi per l’esercizio. Gli analisti di Ubs si aggiungono al coro delle lodi, evidenziando il margine Ebit pari al 61,2%, superiore alle previsioni.