A Zurigo corrono Novartis e Roche grazie a partnership e acquisizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Seduta brillante per i titoli dei colossi della chimica alla Borsa di Zurigo, sulla scia di nuove acquisizioni. Il titolo Novartis è arrivato a salire del 4% a 88,26 franchi svizzeri e Roche del 3,5% a 253,05 franchi. I due valori segnano performance tra le migliori dell’indice Stoxx Europe 600 e al top dell’indice Smi. Novartis ha annunciato un accordo con la biotech statunitense Voyager Therapeutics, che permette al gruppo elvetico di ottenere i diritti della terapia genica per la cura della malattia di Huntington e dell’atrofia muscolare spinale (Sma).

Voyager riceverà in anticipo un pagamento di 100 milioni di dollari, di cui 20 milioni sotto forma di partecipazione di Novartis nell'azienda statunitense, spiega il gruppo di Basilea in un comunicato diffuso ieri sera. Al raggiungimento di determinati obiettivi verranno versati altri importi fino a 1,2 miliardi di dollari e sono previsti anche diritti di brevetto. La malattia di Huntington è una rara patologia neurologica ereditaria che si manifesta in età adulta con un progressivo peggioramento dei disturbi motori, cognitivi e psichiatrici. La Sma è invece una rara patologia genetica neuromuscolare caratterizzata da una progressiva debolezza muscolare. Il nuovo accordo si aggiunge a una precedente intesa tra le due società nelle terapie geniche per tre malattie neurologiche. L’intesa con Voyager su Sma e Hd rafforza l’arsenale di Novartis nelle terapie geniche, rilevano gli analisti di Vontobel in una nota.

Loading...

Gli esperti della banca zurighese ricordano che Novartis è attualmente il numero uno nel settore grazie al Zolgensma, che lo scorso anno stando alle stime dovrebbe aver fruttato ricavi per 1,2 miliardi di dollari. Le terapie geniche, che mirano a curare le malattie sostituendo la versione difettosa o mancante di un gene nelle cellule del paziente con un gene intatto, sono considerate una grande speranza nella lotta contro varie gravi malattie e per questo i big del pharma stanno investendo miliardi in questo settore. Si tratta di terapie in genere molto costose. Il Zolgensma, in particolare viene considerato il farmaco più caro al mondo, con un costo di circa 1,9 milioni di euro a trattamento.

Roche si avvantaggia, invece, del rafforzamento nella diagnostica con l'acquisizione della tedesca LumiraDx e della sua piattaforma ‘Point of Care’ per 295 milioni di dollari, più un pagamento aggiuntivo fino a 55 milioni di dollari. L’accordo è stato annunciato venerdì e l’operazione dovrebbe essere finalizzata alla metà del 2024. «L’aggiunta della tecnologia LumiraDx al nostro portafoglio di diagnostica ci permetterà di trasformare il nostro testing al punto di cura», ha commentato il ceo di Roche Diagnostics, Matt Sause, rilevando che «LumiraDx ha sviluppato una piattaforma molto versatile che permette forti performance su molte aree di malattie e tecnologie. Questo permetterà ai pazienti di avere risultati tempestivi in luoghi di cura decentralizzati in tutto il mondo».