A Zurigo Kilchmann si prepara a riaprire a giugno

A quante fiere avreste dovuto partecipare? Avete dovuto sostenere dei costi nonostante l'annullamento della fiera?

Avremmo dovuto partecipare ad Art Basel Hong Kong e abbiamo dovuto pagare il 25% dei costi dello stand, costo che non è stato rimborsato. In programma abbiamo miart e Art Basel-Basel che sono state rinviate, vediamo se si svolgeranno a settembre, ma non abbiamo sostenuto ancora costi, mentre per Art Basel Miami ci sono voci che potrebbero esserci dei cambiamenti.Infine Fiac a Parigi ci informerà entro la fine del mese di luglio.



Quale sarà il modo di fruire l'arte dopo Covid-19? Galleria, web, fiera?

Spero che la gente torni affamata nelle gallerie e nei musei per vedere l'arte a prima vista. Il commercio online non sostituirà mai una visita.

In questo periodo i collezionisti hanno acquistato o mostrato interesse sull’online per l'arte ?

Finora la situazione è stata molto tranquilla, le persone avevano priorità diverse, ma spero che l'interesse cresca nelle prossime settimane, quando si potranno visitare di nuovo le gallerie (a partire dall'8 giugno in Svizzera), ma non si potrà ancora viaggiare. Stiamo pianificando una prossima mostra con inaugurazione il prossimo 12 giugno con Hernan Bas e che si protrarrà per tutta l'estate. Non abbiamo in programma di chiudere la galleria durante l'estate.



Come vivono i vostri artisti questo momento?

Beh, questo è diverso, a seconda di dove vivono. In genere quelli che possono andare in studio sono molto produttivi e di buon umore, perché niente e nessuno li disturba. Per quelli in quarantena è più difficile. Economicamente sarà un periodo difficile.