A Zurigo Richemont in rally dopo l'ingresso del fondo attivista Third Point

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Richemont brilla alla Borsa di Zurigo con il maggior rialzo tra i titoli-guida, sulla scia delle indiscrezioni dei media secondo cui il fondo attivista Third Point è entrato nel capitale e ha chiesto misure per far salire la quotazione. Il titolo del gruppo cui fanno capo 26 marchi del lusso tra cui Cartier, Mont Blanc, Van Cleef & Arpels, è arrivato a salire del 4%. Il sito di moda 'Miss Tweed' ha riferito ieri - citando fonti anonime - dell’entrata in Richemont con una quota significativa del fondo Usa che starebbe facendo pressioni sulla società, controllata dal miliardario sud-africano Johann Rupert, perché prenda iniziative per migliorare la performance di Borsa. Da anni nell’azionariato di Richemont è presente con una partecipazione di circa l’1,2% il fondo Artisan Partners, che a sua volta sta facendo pressioni in questo senso. Rupert possiede solo il 9,1% del capitale del gruppo, ma per effetto della struttura con due tipi di azioni controlla il 50% dei diritti di voto.

Richemont è stato più volte al centro di indiscrezioni negli ultimi tempi sull’M&A, come possibile preda o come venditore. Sono corse a più riprese indiscrezioni di un interesse da parte di Lvmh, che sarebbe stato respinto da Rupert e recentemente sono corse voce di una cessione della controllata Yoox-Net-a-Porter, che è in rosso. Gli operatori fanno notare che il gruppo elvetico non ha tenuto il passo con i concorrenti quanto ad andamento di Borsa negli ultimi anni. La capitalizzazione di Borsa di Richemont è aumentata solo del 79% in 5 anni, mentre quella di Lvmh o Hermes è quadruplicata. Da gennaio, tuttavia, il titolo è in progresso del 50% e secondo gli analisti il rialzo degli ultimi mesi è legato allo spazio di miglioramento della performance del gruppo. Su cui Third Point sembra apparentemente voler fare leva. Richemont annuncerà i risultati trimestrali venerdì.