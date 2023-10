A Zurigo Sandoz debutta in calo dopo lo scorporo da Novartis

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Primo giorno di quotazione per Sandoz , attiva nel settore dei farmaci generici, che debutta in calo dopo lo scorporo dal colosso Novartis. L'azione del laboratorio svizzero Sandoz è partita a 24 franchi svizzeri in apertura di seduta, con una capitalizzazione di mercato di 11 miliardi di franchi e si è apprezzata nei primi scambi per poi invertire la rotta con una flessione fino al 20% nonostante le attese. Nell’ambito dell’Ipo, la base di scambio è stata fissata in un'azione Sandoz contro cinque azioni Novartis.

Nel suo comunicato, il colosso farmaceutico svizzero sottolinea che lo spin-off consente agli azionisti di beneficiare di una Novartis con capitale e attenzione del management interamente focalizzati sui farmaci innovativi e ribadisce le linee guida per l'anno fiscale 2023, con vendite previste in crescita a una sola cifra e un utile operativo core da basso a doppia cifra, il buy back e una politica dei dividendi forte e crescente.

Sandoz sottolinea in una nota il suo impegno «ad estendere la leadership in un mercato stabile e in crescita attraverso una strategia mirata con particolare attenzione all'accesso sostenibile» e sottolinea «il rating creditizio investment grade che le conferisce una forte posizione competitiva e sei leve strategiche per generare valore a lungo termine». La società neo quotata «parte da una posizione di forza come leader globale nei farmaci generici e biosimilari, e sono fiducioso che siano pronti ad approfondire il loro impatto sui pazienti e sulla società», ha affermato Vas Narasimhan, ceo di Novartis.