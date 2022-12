A Zurigo tonfo Polypeptide, taglia target 2022 a causa di problemi operativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Polypeptide in caduta alla Borsa di Zurigo, dopo il taglio degli obiettivi per il 2022 a causa di problemi operativi. Il titolo del gruppo chimico elvetico è arrivato a cedere oltre il 32%, mentre l’indice Smi era in calo frazionale. Polypeptide ha reso noto che «diversi problemi operativi stanno avendo un impatto negativo sui ricavi e sulla redditività» della società. Pertanto la guidance per il fatturato del 2022 viene abbassata a circa 285 milioni di franchi, il livello dello scorso anno, con un margine Ebitda del 15%. Finora la società puntava a una crescita dei ricavi dell’8-10% e a un margine Ebitda del 22-25%. Il gruppo ha spiegato che, mentre stava gestendo un significativo numero di ordinativi nel quarto trimestre, il calendario di produzione è stato influenzato negativamente da problemi tecnici e nelle procedure di produzione, che hanno anche richiesto la sospensione temporanea di due linee di produzione.

Per questo il gruppo «ha rinviato parte dei ricavi previsti per il 2022 al 2023 e preso alcune iniziative per migliorare la performance e la redditività», ha spiegato il ceo di Polypeptide Raymond De Vré. In considerazione della situazione, «inclusi i maggiori costi e le continue pressioni inflazionistiche, la società non sarà in grado di rispettare la guidance per il 2022 e si aspetta un rilevante calo della redditività rispetto allo scorso anno». Polypetide ha anche annunciato la nomina di Jens Fricke quale nuovo responsabile Global Operations e membro del consiglio di gestione con effetto immediato.