A1, scontro tra tir e bus di migranti partito da Lampedusa: 2 morti e 25 feriti

Sono almeno 25 i migranti feriti nello scontro tra il pulmann su cui viaggiavano e un tir sull’autostrada A1 in direzione nord, all’altezza di Fiano Romano. Il pullman era partito da Porto Empedocle per trasferire i migranti in Piemonte. Due le vittime dell'incidente. Sono gli autisti dei due mezzi, entrambi italiani. Nell'impatto, uno dei due uomini è stato sbalzato dall'abitacolo, il suo corpo è stato ritrovato dalla polizia stradale.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.

Dopo l'incidente, il tratto dell’autostrada è stato chiuso.

Scontro sulla A1: morti i due autisti

L’incidente che ha coinvolto un bus che trasportava migranti è avenuto alle 2.25 sulla A1 tra Guidonia Montecelio e Roma nord, all’altezza dell’area di servizio Mascherone. Il pullman si è ribaltato. Sono state nviate 10 ambulanze e due automediche.

I due autisti morti avevano 35 e 32 anni. Tra i feriti due sono stati trasferiti in codice rosso al Gemelli ed all’Umberto I, otto in codice giallo distribuiti in vari ospedali. Altri 35 migranti sono stati visitati, ma non trasportati in ospedale perché illesi: sono stati quindi affidati alla prefettura.