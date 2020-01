A14, restano limiti a mezzi pesanti e code. Braccio di ferro tra Aspi, Mit e pm Bocciato il dissequestro dei viadotti, ancora code sull’Adriatica. E ora la partita s’intreccia col possibile accordo per evitare ad Aspi la revoca della concessione per il crollo del Ponte Morandi di Maurizio Caprino

(23771)

3' di lettura

Sembra allontanarsi la possibilità che si allenti l’emergenza viabilità sulla costa adriatica abruzzese: sono state respinte tre richieste di dissequestro presentate da Autostrade per l’Italia (Aspi) per viadotti su cui sono state imposte limitazioni di traffico. Nelle stesse ore, poco a nord di Pescara continuavano le code sull’autostrada A14 e la paralisi sulla parallela statale 16, dove sono deviati i mezzi pesanti cui è chiuso il viadotto Cerrano.

Riunione in bilico

La società fa trasparire ottimismo: dichiara che già per il 9 gennaio è prevista al ministero delle Infrastrutture (Mit) una riunione proprio per far revocare le limitazioni su questo ponte (oggetto di una delle tre istanze di dissequestro respinte l’8 gennaio dal Tribunale di Avellino, dove si indaga sull’A14 perché ha criticità e degrado analoghi al tratto irpino dell’A16).

Ma sono mesi che su varie opere della rete Aspi si susseguono sopralluoghi e incontri conclusi in modo diverso da quanto la concessionaria ufficialmente auspicava. Perché le soluzioni proposte da Aspi non hanno convinto i tecnici del Mit, che da soli non decidono le limitazioni di traffico ma il cui parere viene considerato dalla magistratura ai fini delle sue decisioni (compreso l’ultimo no alle richieste di dissequestro).

Rispetto a tutte le volte precedenti, però, potrebbe esserci un fatto nuovo. Di natura politica: nella serata dell’8 gennaio si sono diffuse voci di una soluzione alternativa alla revoca della concessione. Sarebbe una maxi multa o, in modo giuridicamente più verosimile, una compensazione economica per il crollo del Ponte Morandi e il degrado della rete. In questo ambito, per impulso politico, il Mit potrebbe dare segnali di distensione nella riunione del 9 gennaio.

Il divieto ai mezzi pesanti

La società aveva chiesto la revoca della limitazione di transito per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, perché «secondo tutte le analisi tecniche svolte finora da Aspi e da qualificate società esterne, tale limitazione può infatti essere superata».