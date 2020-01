A14, riaperto ai mezzi pesanti il traffico sul viadotto Cerrano Resta il divieto di transito per i trasporti eccezionali e per quelli adibiti al trasporto di merci pericolose

(Ansa)

Riaperto ai mezzi pesanti nel tardo pomeriggio del 30 gennaio il viadotto Cerrano sull’A14. Si attenuano quindi i disagi nella zona a nord di Pescara, durati quasi un mese. È stata accolta da parte dell'Autorità giudiziaria di Avellino l’istanza presentata dalla Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia relativa alla rimozione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate sul viadotto Cerrano al km 356 della A14.

Permangono le limitazioni già presenti prima del provvedimento: il divieto di circolazione sulla corsia di marcia, l’interdistanza minima di 100 metri tra i veicoli in transito, limite di velocità di 60km/h per i veicoli leggeri e di 40 km/h per i veicoli pesanti, il divieto di sorpasso. Tali limitazioni vengono integrate con il divieto di transito per i trasporti eccezionali e per quelli adibiti al trasporto di merci pericolose.

