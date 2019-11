A26, in arrivo i risultati dei test per capire quante corsie riaprire

Come anticipato ieri dal Corriere della Sera, è come se in quarant’anni nessuno avesse verificato le condizioni del Fado. Una mancanza molto strana, pur in una situazione che già in generale lascia molti dubbi (Aspi fino a pochi mesi fa aveva affidato i controlli quasi del tutto alla sua consociata Spea e non a società terze).

La prima spiegazione alternativa possibile è che i documenti siano stati sottratti per nascondere qualcosa: le intercettazioni che a settembre hanno contribuito a far scattare i primi arresti avevano già mostrato tentativi di ostacolare le indagini. Come l’uso di jammer per impedire gli ascolti da parte degli inquirenti e la deliberata scelta di non esibire alla Guardia di finanza i documenti che venivano richiesti.

Ma non è detto che sia andata così anche in questo caso: è possibile anche che gli archivi non siano aggiornati.

Le indagini ora continuano per appurare quale delle tre spiegazioni è quella giusta.

Per approfondire: