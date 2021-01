A2A corre in Borsa dopo il nuovo piano al 2030 Per gli analisti di Equita il target di breve termine sul Mol supera le attese. Previsti 16 miliardi di investimenti di Cheo Condina

Ansa

Per gli analisti di Equita il target di breve termine sul Mol supera le attese. Previsti 16 miliardi di investimenti

2' di lettura

A2A brilla sull'Ftse Mib dopo l'annuncio del piano al 2030 che prevede 16 miliardi di investimenti (di cui 6 miliardi per l'economia circolare e 10 per la transizione energetica), un'Ebitda più che raddoppiato oltre 2,5 miliardi (il 2020 si chiuderà attorno a 1,18 miliardi) e un utile netto in crescita di oltre l'8% medio annuo con un valore d'atterraggio al 2030 superiore a 650 milioni dai 300 del 2020. I dividendi minimi sono attesi in crescita del 3% medio l'anno con quello sul 2020 pari ad almeno...