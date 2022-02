A2a per le aziende del territorio: prezzi congelati per quattro anni

È partendo da queste considerazioni che nasce la proposta di A2A alle imprese, tenendo presente – ha ricordato Mazzoncini - che le curve forward dei prezzi dell’energia (le previsioni degli esperti, ndr) indicano una discesa graduale con un ritorno a livelli anti crisi nel 2024-2025. Che cosa significa? Data l’attuale ed elevata incertezza, le imprese, specie quelle in difficoltà, potrebbero bloccare il prezzo dell’energia - ovviamente a un livello inferiore all’attuale - per un periodo più lungo rispetto alla classica scadenza annuale, passando per esempio a quattro anni.

In questo caso si trattarebbe di un prodotto sostanzialmente nuovo per il nostro mercato in cui A2A avrebbe necessariamente bisogno però di alcune garanzie, in primis sul tema del recesso, al quale un’impresa – solleticata da altre offerte - potrebbe pensare qualora i prezzi sul mercato scendessero più del previsto.

Certo, si potrebbe osservare, negoziare un prezzo fisso quando le quotazioni di mercato sono elevate non sempre è vantaggioso per chi compra. Tuttavia c’è anche chi la vede come una sorta di polizza anti-rincari che permette di fare i budget dei prossimi anni, per quanto “tirati” sul fronte energetico, partendo da alcuni punti fermi.

La sensibilità su questa ipotesi di lavoro è chiaramente maggiore da parte delle industrie energivore, come l’acciaio e l’automotive. Anche per questo A2A l’avrebbe presentata in particolare a Confindustria Brescia, che – è plausibile – in queste settimane potrebbe effettuare una ricognizione tra i propri associati per valutare il reale interesse suscitato dalla proposta. Se il progetto prendesse quota potrebbe anche rappresentare fonte d’ispirazione per altri distretti industriali italiani.