A2A: utile in calo, tengono i margini. E il dividendo sale del 3,2%

Una tenuta dei margini, sostanzialmente stabili rispetto al 2019 nonostante l'impatto della pandemia, un calo dei ricavi e dell'utile, ma anche investimenti record e un aumento del dividendo a 0,08 euro per azione. Sono questi, in estrema sintesi, i conti 2020 di A2a approvati ieri dal cda della multiutility lombarda, che ha preso atto di un primo semestre penalizzato in misura significativa dal Covid (con un forte calo della domanda e dei prezzi delle commodity) a fronte tuttavia di una ripresa ...