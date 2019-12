A2A, al via negoziato con Verona e Vicenza per la grande Multiutility del Veneto Alla firma un term sheet per trattare in esclusiva una joint venture con Agsm e Aim, che puntano alla fusione. La società energetica lombarda conferirebbe asset ma la maggioranza resterebbe in mano ai soci pubblici di Cheo Condina

Oggi potrebbe essere un'altra giornata cruciale per lo scacchiere energetico del Nord Est. Se ieri Hera ha firmato un maxi accordo su clienti e distribuzione gas con la trevigiana Ascopiave, oggi potrebbe essere mosso il primo passo formale per una joint venture tra Agsm Verona, Aim Vicenza e A2acon la firma di un term sheet per aprire un tavolo di trattative in esclusiva.

Lo schema, sulla base di quanto già realizzato da A2acon la Multiutility della Lombardia, potrebbe vedere un conferimento di asset da parte della società controllata dai Comuni di Milano e di Brescia nella nuova entità derivante dalla fusione tra Agsm e Aim. Così facendo A2A, che era già stato indicato dall'advisor indipendente Roland Berger come il profilo ideale per l'operazione, arriverebbe a detenere il 30% della nuova Multiutility del Triveneto, in cui i Comuni di Verona e Vicenza manterrebbero la maggioranza.

Le prossime settimane saranno decisive per le trattative e per raggiungere un eventuale accordo anche se lo schema di base su cui negoziare, di cui andrà verificata la fattibilità, avrebbe già ricevuto il benestare dei soci. Un punto chiave sarà sicuramente la scelta degli asset che dovrà apportare A2A. Sul tema le richieste di Verona e Vicenza sono chiare da tempo: rinnovabili, distribuzione gas, clienti e capacità impiantistica del settore ambiente.

