A3 Sportback MHEV: arriva la versione mild-hybrid a 48 Volt La casa di Ingolstadt lancia la versione con powertrain ibrido leggero della nuova A3

1' di lettura

Audi amplia la gamma A3 Sportback di quarta generazione con la versione mild hybrid a 48V (MHEV) della motorizzazione di 1,5 litri (35) TFSI S tronic da 150 CV. Una prima per Audi, che finora non aveva mai abbinato la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt a una berlina con motore a quattro cilindri; una prerogativa solitamente riservata ai propulsori a sei e otto.

L'alternatore-starter fornisce un apporto alla trazione endotermica quantificabile in 12 cavalli di potenza e 50 Nm di coppia. Che, unitamente alla frenata rigenerativa legata all'azione dell'alternatore-starter in grado di recuperare sino a 12 kW di potenza e al sistema di disattivazione dei cilindri “cylinder on demand” (COD), consentono consumi ridotti sino a 5,6 lt/100 km ed emissioni di CO2 di 128 grammi/km.

Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V scatta da 0 a 100 km/h in 8”4, raggiunge una velocità massima di 224 km/h e condivide con le altre versioni in gamma le caratteristiche distintive della quarta generazione del modello. Prezzi da 32.300 euro.