Ab Foods vola a Londra, verso conti oltre attese grazie anche a Primark

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Associated British Foods brilla alla Borsa di Londra grazie alle indicazioni su conti annuali migliori delle attese. Il titolo del gruppo, che oltre alla produzione alimentare è attivo come dettagliante di moda pronta con la catena Primark, è arrivato a guadagnare circa 7 punti e registra la migliore performance sia dell'indice FT-SE 100, sia dello Stoxx Europe 600. Ab Foods ha reso noto in vista della chiusura dell’esercizio 2022-2023 il 16 settembre che «le prospettive dell’anno finanziario sono leggermente migliori delle precedenti attese del gruppo» che puntavano a un utile operativo rettificato moderatamente superiore agli 1,44 miliardi del precedente esercizio. Si tratta della seconda revisione al rialzo delle stime nell'arco di quattro mesi. Nel settore alimentare il gruppo «continua a vedere una forte crescita delle vendite» e l’utile operativo rettificato è ora atteso «nettamente superiore allo scorso anno».

Le vendite vanno molto bene soprattutto nel settore Ingredienti e prodotti alimentari, ma anche il settore Zucchero sta andamento un po' meglio del previsto. Nel retail le vendite sono previste pari a circa 9 miliardi di sterline, in crescita del 15% sullo scorso anno, con un aumento particolarmente forte nel quarto trimestre. La crescita del settore è stata guidata da «aumenti dei prezzi selettivi, da collezioni ben ricevute dalla clientela e dalla robusta performance dei nuovi negozi». Le prospettive per il nuovo anno finanziario 2023-2024 sono favorevoli: «L'andamento del gruppo continua ad essere buono, sta gestendo l’inflazione, recuperando margini di liquidità e continua a dare impulso alle vendite in un contesto macro-economico difficile». I risultati dell’esercizio 2022-2023 saranno annunciati il 7 novembre.