AB InBev, i conti 2020 registrano la forte crescita delle birre premium

Ab InBev si è poi affermata come leader nelle vendite di birra via e-commerce, con una crescita che ha anticipato il trend del mercato e che ha raggiunto nuovi consumatori domestici. Questi ultimi hanno dimostrato di essersi rapidamente adattati alla nuova realtà, passando a maggiori momenti di consumo in casa e trovando nuovi modi per connettersi con gli altri.

“Si è andati verso un consumo, di birra ma non solo, più intimo, o al massimo familiare. Ma lo stare insieme, la condivisione di tempi e spazi, sono obiettivi da riconquistare in sicurezza. A patto che si punti sulla qualità e non sulla quantità del bere: questo è il gusto del bere responsabile”, ha dichiarato Arnaud Hanset, Country Director Italia di Ab InBev.

Il Gruppo ha attuato anche diverse iniziative legate alla pandemia. AB InBev ha prodotto e donato 120.000 litri di sanificanti e disinfettanti per le mani ai servizi di prima linea in tutta Europa e ha prodotto 300.000 mascherine al mese per il viso che ha distribuito ai propri dipendenti e alla comunità.

Quanto al mercato italiano la categoria birra è cresciuta nella GDO molto più velocemente rispetto al passato (+10,5% a valore rispetto al 2019), come conseguenza dello spostamento dei consumi dal canale Horeca, particolarmente colpito dalle chiusure conseguenti all'emergenza sanitaria, al consumo in casa.

AB InBev ha fatto registrare una crescita più rapida rispetto al mercato, chiudendo con un +11,1% con ulteriore accelerazione nel quarto trimestre rispetto al 2019 dove ha registrato una crescita a valore pari al 19,1%, confermandosi come uno dei primi contributori della crescita della categoria.