Ab Science corre a Parigi, chiede a Ema ok per commercializzare farmaco contro Sla

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ab Science richiestissima alla Borsa di Parigi, dopo la domanda all’Ema per commercializzare un farmaco contro la Sla. Il titolo della società farmaceutica è arrivato a guadagnare quasi il 20% . Ab Science ha annunciato di aver depositato presso l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per Alsitek (masitinib) per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica (Sla). La richiesta è stata convalidata dall'Ema ed è iniziata la revisione da parte del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp).

Il comitato si propone di esaminare la domanda di commercializzazione entro il tempo massimo di 210 giorni di «valutazione attiva». La richiesta è stata presentata sulla base dei risultati dello studio di fase 2/3 denominato AB10015 e sul follow-up di sopravvivenza a lungo termine dei pazienti. Ab Science, fondata nel 2011, si presenta come società farmaceutica specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di Pki, inibitori delle chinasi proteiche e il suo programma riguarda solo malattie «con alte necessità mediche non soddisfatte, spesso letali, o con sopravvivenza di breve termine o refrattarie ad altre terapie».