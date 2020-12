Abanoa riunifica 120 ex gestori Necessario interconnettere i bacini di raccolta per migliorare la distribuzione di Davide Madeddu

In Sardegna il passaggio a un gestore unico e alla tariffa unica 15 anni fa ha segnato la svolta : più digitalizzazione e primi investimenti realizzati.

A gestire il servizio, seppure con qualche criticità e non poche polemiche– è Abbanoa, gestore unico del Servizio idrico integrato. Un “soggetto unico”, nato per standardizzare il servizio nell’isola, in sostituzione di 120 gestioni comunali in economia e di diverse aziende consorziate. Il 22 dicembre del 2005 l’esordio della nuova azienda a capitale pubblico (Regione e 342 Comuni soci). Soluzione necessaria per dare risposte alle criticità del territorio regionale , con una densità abitativa “tra le più basse d’Italia”.

«Complessivamente – chiariscono da Abbanoa – l’83% dell’acqua distribuita in Sardegna deve essere sottoposta a processi di trattamento di potabilizzazione con 46 impianti».

L’azienda idrica, che ha 1.444 dipendenti e un fatturato annuo di 304,424 milioni , gestisce 46 grandi acquedotti di 4.300 chilometri, 7.700 chilometri di reti idriche urbane, 360 impianti di depurazione fognaria, 6.600 chilometri di reti fognarie, 1.800 impianti di sollevamento e 46 potabilizzatori. L’acqua arriva per il 72% da bacini artificiali, per il 17% da pozzi, per un 10% da sorgenti e per l’1% da altre strutture. Abanoa ha raggiunto un margine operativo di esercizio positivo per 62,43 milioni e l’industria idrica, come chiarisce il management «ha vinto la scommessa del full cost recovery» giacché «il servizio si regge sulla tariffa».

C’è poi la partita investimenti che riguarda grandi città e piccoli centri, come chiarisce l’ad Fernando Ferri, in carica da giugno.«L’Azienda è impegnata in una riorganizzazione che avvicini Abbanoa alle istanze dei territori – dice – e garantisca un servizio efficiente con forti investimenti che possano essere anche un’opportunità per l’economia isolana». Nel 2019 la società idrica ha indetto gare d’appalto per oltre 180 milioni . Il piano di investimenti per i prossimi anni prevede un impiego di circa 800 milioni con un’attenzione particolare agli “interventi di efficientamento delle reti idriche”. C’è poi un altro aspetto e riguarda la depurazione delle acque nere, trattate da 350 depuratori.