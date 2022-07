La gamma dell’iconica 595 è evoluta e continua a rappresentare al meglio la storia del brand e la sua doppia anima: performance e stile. Le due versioni Cabrio della gamma 595 si confermano vetture compatte, leggere, agili e soprattutto ineguagliabili in termini di personalizzazione. I modelli 595 sono tutti accomunati da caratteristiche peculiari che ne sottolineano l’indole sportiva e contribuiscono al miglioramento delle prestazioni. L’aspetto più tecnico e prestazionale che coinvolge 595C Competizione è rappresentato dal nuovo scarico Record Monza Attivo di serie. Dotato di una valvola di scarico attiva controllata dal pulsante Sport, rende il sound del motore molto più profondo e aggressivo, tradizionalmente Abarth. Se la 595C Competizione è più radicale e destinata agli amanti delle prestazioni e della sportività senza compromessi, la 595C Turismo è invece maggiormente legata ai valori di stile e comfort tipici delle granturismo italiane. Nel dettaglio la Abarth 595 Cabrio 595C Turismo è una scoperta 2 porte 4 posti della Abarth lunga 366 cm, larga 163 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 185 litri. Nella versione 595C Turismo costa 29.500 euro con motore a benzina di 1.368 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 121 kW/165 cavalli ed una coppia massima di 230 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 139 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 218 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.075 kg.

