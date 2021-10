Abarth 595 K-Hertz e 500 “Carlo”: il tributo Hertz alla sportività

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hertz Italia concentra l’attenzione sul tema della sportività nella sua evoluzione dal passato al presente e con lo sguardo sempre puntato al futuro e presenta sul circuito di Vallelunga a Roma due novità assolute realizzate in collaborazione con Garage Italia.



Due versioni inedite dal passato

Due novità assolute per gli ospiti Hertz in cerca di emozioni e attenti a innovazione e sostenibilità che potranno guidare la Fiat 500 “Carlo” Icon-e, un'altra proposta frutto della vivace partnership tra Hertz Italia e Garage Italia. Un nuovo restomod che nasce dal restauro delle cosiddette donor car degli anni '60, che diventano ecologiche attraverso l'adozione di un'unità elettrica sviluppata da Newtron Group, partner strategico di Garage Italia nel progetto di retrofit Icon-e.

Sulla “Carlo” è disponibile la funzione booster attraverso il pulsante Drive Me Crazy. Dopo un accurato restauro e la selezione di materiali di alta qualità per le finiture, le auto vengono nuovamente testate e omologate per il regolare utilizzo su strada.

Questo restomod è stato creato in esclusiva per Hertz per celebrare il glorioso brand sportivo Abarth dal cui fondatore prende il nome.

Alla “Carlo” si affianca la Abarth 595 Turismo K-Hertz, il modello di serie ma dotata di Kers, realizzata in edizione limitata per Hertz. L'auto è dotata di un kit di ibridizzazione con conseguente conversione alla tecnologia Mild Hybrid, che non ne modifica coppia e potenza massima del modello Abarth originale.



Cinque livree ispirate al passato

Le esclusive proposte sportive si presentano in cinque livree, ognuna ispirata a una delle glorie del passato: con la livrea Rent a Racer Hertz vuole riportare questo esclusivo servizio che ha caratterizzato l'azienda in passato per riviverlo ora in chiave Made in Italy. Queste nuove proposte riconfermano la vitalità di Hertz e la voglia continua di rinnovarsi e guardare al futuro.



Dal passato verso l'innovazione e la sostenibilità Entrambe Abarth K-Hertz e la “Carlo” testimoniano la vocazione Hertz e l'impegno continuo verso l'innovazione e la sostenibilità con l’introduzione di modelli a basso impatto ambientale.Per completare il servizio dedicato alle Fiat 500 Carlo Icon-e sono disponibili due App EVway e nextcharge attraverso le quali chi vorrà accedere al servizio, dopo una semplice e veloce registrazione, potrà accedere ad una mappa con le principali informazioni sui punti di ricarica, dove si trovano, le loro caratteristiche, se sono disponibili e una volta selezionato il punto utile è possibile avviare tramite la stessa App il processo di ricarica. Saranno previste delle offerte ad hoc per stimolare la registrazione e l'utilizzo di queste flessibili soluzioni di ricarica.



Noleggio flessibile in diversi capoluoghi italiani

Le novità di Selezione Italia saranno inizialmente disponibili a Milano, Torino, Bologna, Venezia, Firenze e Roma.

Le soluzioni di noleggio prevedono una tariffa giornaliera di base e durate variabili dal noleggio giornaliero, weekend, settimanale e mensile, e oltre al servizio esclusivo che caratterizza tutte le auto di Selezione Italia e la garanzia di marca e modello, nel caso delle due novità sarà prevista anche la possibilità della consegna personalizzata alla destinazione desiderata: hotel, ufficio o casa con un costo subordinato alla distanza.