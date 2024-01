Abarth 600e, l’auto stradale più potente dello Scorpione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Abarth 600 coi 240 cv erogati dal suo motore elettrico sarà la vettura stradale del brand dello Scorpione più potente di sempre. Il crossover compatto, derivato inoltre, dalla Fiat 600, verrà realizzata nell’ambito di una collaborazione tra Abarth e la divisione Stellantis Motorsport che hanno modificato la piattafroma eCMP per realizzarne la versione sportiva Perfo-eCMP.

Risultato della collaborazione con Stellantis Motorsport

Il team di progetto di Stellantis Motorsport ha analizzato, perfezionato e messo a punto ogni elemento tecnologico della vettura, garantendo alla B-suv sportiva un motore elettrico ad alte prestazioni oltre a sospensioni che dispongono di una taratura specifica per garantire le ideali maneggevolezza, dinamicità, stabilità, precisione in curva oltre che una guidabilità racing.

photo: Simon Palfrader© editorial use only

Un Dna tarato per prestazioni entusiasmanti

A garantire delle prestazioni così performanti è previsto un differenziale autobloccante che è stato sviluppato in modo apposito per un motore elettrico. Come anticipato, la nuova Abarth mette a disposizione ben 240 cv, esattamente 84 in più rispetto alla variante elettrica della Fiat 600 alla quale si ispira. Con un Dna che è espressamente tarato per prestazioni entusiarmanti.

Nuove anche le gomme che migliorano il grip

Per gestire la potenza aggiuntiva la futura Abarth è dotata di un sistema frenante specifico, con dischi freno e superfici disco più grandi per migliorare la dissipazione del calore e la resistenza all’uso sportivo. Nuove anche le gomme che migliorare il grip senza compromettere mai la dinamicità e garantire una maggiore aderenza in curva senza intaccare l’autonomia di marcia.

L’abitacolo prevede dei sedili con 4 imbottiture

Nell’abitacolo della nuova Abart i sedili sportivi non penalizzeranno il confort. Saranno realizzati con 4 diverse imbottiture, per supportare ogni zona del corpo e avranno una forma avvolgente che contiene nelle curve e rinforza il supporto laterale. Ulteriori dettagli del nuovo modello Abarth che arriverà sul mercato nel corso del 2024 saranno svelate nelle prossime settimane.