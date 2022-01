Abarth: una stagione da record tra rally e circuito

Com'è andato l'Adac F4

Settima stagione, invece, per l'Adac F4 Championship powered by Abarth dove, nelle 18 gare su sei round disputati, sono stati percorsi 1346,400 km in 325 giri. Cinque i circuiti che hanno ospitato la serie tedesca con 29 piloti di 16 diverse nazionalità che hanno preso il via almeno ad una gara. Anche nella serie promossa da Adac sono stati 12 i piloti saliti sul podio nel corso della stagione con sette di loro che hanno conquistato almeno una vittoria. Così come nella serie italiana, anche in quella tedesca è stato Oliver Bearman a laurearsi campione. L'inglese di Van Amersfoort Racing, neo pilota Ferrari Driver Academy, ha così chiuso la sua stagione con 17 vittorie (11 nell'Italian F.4, 6 nell'Adac F4), 6 secondi posti (2 in Italia e 4 in Germania) e 3 terzi posti (2 in Italia e uno in Germania), salendo sul podio in 26 gare su 39 disputate.