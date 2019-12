Abbazia di Trisulti: il Tar blocca lo sfratto della Fondazione sovranista Accolta la sospensiva presentata dall’associazione Dignitas Humanae Institute. Il monastero sarebbe dovuto diventare una scuola di formazione della classe dirigente sovranista, sotto la regia della fondazione “The Movement” di Steve Bannon. Il ministero ha annunciato che «presenterà ricorso al Consiglio di Stato»

La Certosa di Trisulti a Collepardo

La sezione di Latina del Tar Lazio ha deciso di sospendere l’annullamento del provvedimento di concessione della Certosa di Trisulti a Collepardo (Frosinone) all’associazione Dignitas Humanae Institute e di sospendere l’istanza di sgombero emanata dal Polo Museale del Lazio. Il Tar ha accolto la sospensiva presentata dall’associazione. Il ministero ha annunciato che «presenterà ricorso al Consiglio di Stato».

Il progetto della scuola per formare la classe dirigente sovranista

Il monastero del tredicesimo secolo era stato affittato all’associazione nel 2018 per 19 anni. A fine maggio era finito sotto la lente delle cronache politiche in quanto sarebbe dovuto diventare una scuola di formazione della classe dirigente sovranista, sotto la regia della fondazione “The Movement” di Steve Bannon.

La revoca della concessione e lo stop del Tar

«La revoca della concessione» all’associazione era giunta al termine del procedimento avviato ad agosto. Dal procedimento - ricostruisce una nota del ministero - «è emerso che, contrariamente a quanto dichiarato al momento della candidatura, l’associazione non risultava in possesso dei requisiti richiesti dal bando per la concessione a privati di immobili del demanio culturale dello Stato». Ora lo stop del Tar.

