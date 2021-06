«Tagliare Irpef a classe media e la tassa sui capital gain». La proposta delle Camere al voto

2' di lettura

Ridefinire la struttura dell’Irpef con un «abbassamento dell’aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28mila-55mila»: resta confermata la proposta contenuta nel documento conclusivo prodotto dalle commissioni Finanze di Camera e Senato al termine dell’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale.

Quanto ai redditi finanziari (attualmente tassati mediamente al 26%), si auspica vengano portati a una tassazione inferiore ovvero a livello del primo scaglione Irpef (attualmente 23%). La proposta di documento conclusivo sarà discussa e votato oggi, mercoledì 30 giugno, e «fungerà da indirizzo politico al Governo per la predisposizione della legge delega sulla riforma fiscale» che l’esecutivo si è impegnato a presentare entro il 31 luglio.

Nodi da sciogliere

Flat tax sulle partite Iva e la tassazione patrimoniale restano, invece, un «nodo politico» su cui “discutere” o da “sciogliere”.

La rottamazione favorisce l’adempimento

Nella parte dedicata all’evasione fiscale si legge che le diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali che permettono al contribuente di rateizzare l’imposta dovuta senza sanzioni e interessi «sono da considerarsi positive e utili in un’ottica di favorire l’adempimento». Nel testo si legge anche che «la digitalizzazione del fisco» è stato «lo strumento maggiormente efficace nel contrasto all’evasione fiscale».

Evasione fiscale questione culturale

Il superamento dell’evasione fiscale è «un processo di natura culturale», viene sottolineato nel testo. «Lo Stato deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un evasore che ancora non è stato scoperto» e al contempo efficientare i propri comportamenti, non solo quelli relativi all’amministrazione finanziaria ma anche quelli inerenti l’efficiente utilizzo delle risorse pubbliche raccolte con la tassazione. Il contribuente, d’altro canto, deve ottenere «il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi (in termini di erogazione di beni e servizi pubblici)».