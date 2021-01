Abbassate quelle luci! Così si scalda l’inverno

In effetti la luce è «come una pallina di gomma – fa notare Roberto Palomba – devi immaginare un fascio che proviene da una fonte e rimbalza su tutte le superfici che incontra nel suo percorso. Mano a mano che rimbalza, la sua intensità diminuisce. Un bravo progettista deve tenere conto di tutto questo. È complesso, ma affascinante, perché permette di giocare in mille modi e creare un’infinità di effetti differenti». Come la collezione di lampade Rituals che assieme a Ludovica ha disegnato per Foscarini: «È un nostro grande amore – spiega Ludovica –: la luce passa attraverso il vetro inciso in modo più o meno profondo e questo crea un effetto vibrante, come se provenisse da una candela». Sempre per Foscarini, lo studio milanese ha realizzato anche la lampada da tavolo Birdie, un best seller dalle linee minimali, che quest’anno si arricchisce di quattro nuove colorazioni. La sua personalità giocosa ed eclettica le permette di adattarsi a diversi ambienti della casa.

Personalità: parola importante quando si parla di lampade. Perché, dice ancora Roberto Palomba, se la luce disegna la scenografia, come a teatro, la lampada è l’attore protagonista che anima lo spettacolo. Potrebbe sembrare una contraddizione: tutti i progettisti spiegano che oggi la tendenza è “nascondere” le fonti luminose, ad esempio collocandole a terra, dietro un divano o una libreria, per creare un’atmosfera avvolgente, in cui l’occhio non vede l’oggetto da cui proviene il fascio di luce, ma ne percepisce l’effetto diffuso nell’ambiente.

«In realtà non c’è alcuna contraddizione – precisa Ludovica Serafini –. Un progetto di illuminazione si compone di elementi diversi. L’idea di mettere la fonte dietro un altro mobile è uno di questi elementi, ma poi sono importanti anche le lampade di per sé, come oggetti, che devono sempre avere un senso, cioè essere belli e creare una bella illuminazione».

Una lampada è molto più della luce che emette, concorda Luca Nichetto: «Io cerco è sempre di creare un oggetto che abbia una sua estetica, e quindi un valore, a prescindere dalla funzione. Per questo preferisco le lampade decorative, che quando sono spente sono una cosa e quando si accendono si trasformano in qualcosa di totalmente diverso». Come la lampada portatile Easy Peasy, realizzata da Nichetto per Lodes, con il suo carattere giocoso che le conferisce una vita indipendente dalla sua funzione. Lo stesso accade a Fienile, disegnata per Luceplan da Daniel Rybakken. «Il dialogo con la luce proveniente dall’esterno è fondamentale – afferma il designer norvegese –. Ma in inverno, soprattutto nei Paesi nordici, dove le ore di buio sono tante, questa interazione viene meno, con effetti anche sull’umore. Per questo nel mio lavoro cerco di creare un’illuminazione il più possibile naturale, che ha un’influenza positiva sulle persone». Un’attenzione alla luce come fonte di benessere che, in questi tempi di incertezza e limitazioni, è più importante che mai.