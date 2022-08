Abbiamo bisogno di creare una patente delle competenze

Per i lavoratori, invece, sarà necessario sviluppare un piano per la formazione continua che coordini e organizzi attività formative realizzate tramite i fondi interprofessionali. La finalità di tale manovra è di istituire un sistema nazionale di “bollinatura” autorevole delle competenze acquisite dalla forza lavoro che possa fungere da elemento distintivo del mercato del lavoro italiano. Una tale “patente delle competenze”, favorirà la rapida assunzione o riassunzione, poiché ogni datore di lavoro sarà in condizione di conoscere in maniera certa le competenze possedute da ciascun candidato, con evidenti ricadute sulla qualità del lavoro finale.

Sempre per formare al meglio i lavoratori è necessario istituire il cosiddetto sistema duale, così da rendere strutturale una metodologia di apprendimento che comporti una forte integrazione tra formazione e lavoro, tramite l’utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui al d.lgs. 81/2015. Solo un sistema che si basi sul concetto di “imparare lavorando” potrà garantire ai giovani una formazione che riesca a collocarli con velocità e qualità nel mondo del lavoro.

Nell’ottica di avere lavoratori sempre più preparati alle esigenze del mercato, sarà importante intervenire sulle politiche attive, consci del fatto che l’occupazione viene creata, in primis, dalle imprese e che, in tal senso, lo Stato deve limitarsi a un ruolo di supporto, nel senso di garantire alle imprese stesse il miglior ambiente possibile per poter operare, e di aiuto al mantenimento del reddito in tutte quelle situazioni straordinarie o di crisi industriale. Occorre, in altre parole, spostare l’attenzione dall’assistenzialismo “nudo e crudo”, verso sistemi virtuosi di riqualificazione professionale e rapido reinserimento nel mondo lavorativo. In tale direzione, appare urgente una complessiva riforma dell’istituto del reddito di cittadinanza, che dovrebbe trasformarsi in un “reddito di competenze”, che garantisca al fruitore un rapido reskilling o upskilling, senza possibilità per questi di rifiutare il lavoro potenzialmente disponibile in esito all’intervento dello strumento di politica attiva.

Infine, sempre in chiave di crescita del mercato del lavoro, occorrerà invertire il fenomeno della “fuga delle imprese italiane” e magari, al contempo, incentivare l’ingresso sul territorio di realtà imprenditoriali straniere. Per raggiungere questo obiettivo v’è la necessità di semplificare l’apparato burocratico e riformulare il processo tributario, rendendolo più veloce e razionale. Occorre evidenziare come il fenomeno “migratorio” delle imprese vada affrontato soprattutto dal punto di vista del reshoring, rendendo competitivo e attrattivo il Paese e innescando un meccanismo virtuoso di cui beneficerà, nel breve/medio periodo, tutta l’economia nazionale.

Il Paese non può perdere tempo. La speciale congiuntura economica e l’avvento del Piano nazionale di ripresa e resilienza costituiscono un’occasione che il prossimo governo dovrà necessariamente sfruttare per garantire agli italiani e alle generazioni future crescita, benessere e competitività internazionale.