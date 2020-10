Abbiamo provato il restyling di Hyundai i30: al debutto la nuova gamma motori elettrificata da 48 Volt La compatta di casa Hyundai si rinnova con alcuni aggiornamenti di mezza età. Tra le novità la gamma motori, tutta elettrificata grazie al supporto del sistema da 48 Volt. di Giulia Paganoni

3' di lettura

Debutta il restyling di Hyundai i30 che mostra alcuni aggiornamenti estetici e una gamma motori composta da benzina e diesel tutti elettrificati con supporto da 48 Volt. L'abbiamo provata nella versione benzina da 160 cv, motorizzazione riservata all'allestimento N Line.

Come cambia il restyling di i30

Sono tre le carrozzerie disponibili per il restyling di i30. Sono due gli allestimenti: prime, pensato per una clientela business e N Line per i primati. La versione N Line (disponibile anche per la station wagon) è caratterizzata da un design ancora più audace e sportivo con una griglia centrale più ampia, nuovi fari e uno stile che non passa inosservato. Prendendo ispirazione dal design dei jet, la griglia centrale inferiore è stata aumentata nelle dimensioni così da dominare la zona del paraurti, sottolineando ulteriormente il carattere sportivo della versione, che strizza l'occhio alle performance. I nuovi fari più sottili con tecnologia Led, insieme alle nuove luci diurne a V, completano il rinnovato e moderno design del frontale.

Nella parte posteriore, Nuova i30 cinque porte si aggiorna con un nuovo design per il paraurti, sviluppato per migliorare le prestazioni aerodinamiche, mentre le luci posteriori a Led combinate creano una forma a V per un effetto simmetrico tra l'anteriore e il posteriore.

Sono nuovi anche i disegni dei cerchi in lega con dimensioni fino a 18 pollici.

Interni sportivi e tecnologici

Salendo a bordo si nota l'impostazione tipica Hyundai con alcuni dettagli aggiornati: il cluster strumenti da 7 pollici che cambia la grafica in base alla modalità di guida selezionata e il display al centro della plancia da 10,25 pollici.