«Abbiamo ridato dignità e istruzione a migliaia di donne afghane. E ora? Nulla è perduto, tornerà il giorno»

Che accadrà agli hazara? Se i Talebani opereranno un giro di vite nell’educazione, saranno quelli che soffriranno di più e, a maggior ragione, saranno le donne a essere le più vulnerabili. Che sarà delle nostre ragazze? Che sarà di 17 anni di lavoro con viaggi interminabili per centinaia di chilometri su piste dissestate negli sconfinati altipiani dell’Hindu Kush Centrale per tenere a battesimo e monitorare le nostre scuole?

In questi giorni abbiamo ricevuto centinaia di email di condoglianze per un lungo lavoro apparentemente andato in fumo. Siamo commossi da tanta simpatia. Vorrei però mettere in chiaro che non rimpiangiamo nulla di quanto abbiamo fatto. Nulla è infatti andato perduto e questa avventura ha lasciato un marchio indelebile su tutti i 50mila individui che sono stati più o meno direttamente coinvolti.

L’importanza delle scuole

La costruzione di scuole ha dato un ambiente stabile entro cui le ragazze, che non disponevano di edifici propri e studiavano all’aperto o sotto le tende, hanno potuto lavorare, migliorando enormemente il loro profitto. Le stesse scuole hanno impegnato le comunità beneficiarie in uno sforzo collettivo, fornendo manodopera locale, strutture aggiuntive e manutenzione. Lo spirito solidale dei villaggi è cresciuto e la terra su cui sono state edificate le scuole è stata donata dagli abitanti. Progetti ambientali hanno aumentato la sensibilità sull’ecosistema. Varie organizzazioni caritatevoli si sono aggiunte, realizzando altre opere nei dintorni, come ambulatori, ponti, piccole dighe, canali d’irrigazione. Ventidue delle ragazze più meritevoli e disagiate hanno ottenuto borse di studio universitarie a Kabul. Attorno ad alcune scuole sono sorte piccole attività commerciali come bazaar. Le scuole hanno affinato le capacità ingegneristiche con edifici di fattura sempre migliore. In complesso le comunità interessate sono più ancorate al territorio.

Le ragazze hanno attraversato negli anni un processo di emancipazione: nelle classi superiori, guardano diritte negli occhi e fanno domande pertinenti e acute, pur restando rispettose e responsabili. Vestono con maggior cura rispetto a 15 anni fa. Le famiglie hanno accresciuto fortemente la propria autostima e alcune madri si sono messe a studiare per stare al passo coi figli. Nel frattempo, quattro donne presidi insegnano nelle nostre scuole e una è diventata addirittura capo del dipartimento dell’educazione di Bamiyan.

La fortuna di lavorare con organizzazioni afghane come Shuhada Organization, oneste ed efficienti, che hanno operato entro il budget e i tempi di consegna, ha creato un legame di fiducia coi donatori. I nostri sostenitori, in massima parte italiani e inglesi, negli anni hanno imparato a conoscere il Paese, intessendo in vari casi rapporti diretti con i beneficiari. Abbiamo creato una comunità di quasi 2mila persone sui social network.