«Abbiamo rispettato l’obbligo Agcom sulla Champions, ma le regole vanno aggiornate»

Con streaming wi-fi e mobile si potrebbe raggiungere. L’anno scorso abbiamo trasmesso in Francia una semifinale del Roland Garros, in chiaro, senza richiedere la registrazione o tanto meno il pagamento per Prime Francia. Fu un grande successo. Al di là della qualità dell’immagine che possiamo dare, è possibile rivedere le azioni, avere le statistiche su un determinato giocatore, e ogni anno accresciamo questi servizi fornendo informazioni in più. Ci piacerebbe, quindi, poter aggiungere all’obbligo di trasmettere in modalità free anche la possibilità di usare uno streamer, semplicemente non richiedendo un abbonamento. Sarebbe un buon allineamento con i tempi.

E come si garantisce la qualità delle reti?

Noi ad oggi non abbiamo mai avuto problemi di trasmissione, anzi. D’altronde, abbiamo fatto investimenti sia sulle nostre strutture interne sia con i nostri partner, e ci appoggiamo infatti a cdn sia interne sia esterne di proprietà delle telco. Siamo molto ridondanti, cioè, in soldoni, ci dotiamo di capacità di trasmissione molto superiore a quella necessaria stimata. Saremmo quindi pronti se ci dovessimo strutturare per mettere in chiaro un’altra partita, un’altra semifinale con una squadra italiana.

La trasmissione della Champions League vi ha comunque lasciato soddisfatti, punterete ancora sul calcio, con i diritti di Serie A ad esempio?

Abbiamo appena rinnovato a febbraio i diritti della Champions fino al 2027 e siamo molto contenti di come sta performando. Sulla Serie A ad oggi non abbiamo commenti. Non escludiamo nulla, neanche di partecipare ad aste per altri sport, ma al momento non abbiamo nulla da annunciare.