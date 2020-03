Abi ai clienti: non venite agli sportelli ma chiamate L’Associazione bancaria italiana rilancia l’appello ai pensionati a non recarsi nelle filiali e a usare i canali che non richiedono presenza fisica di Cristina Casadei

Utilizzare i canali online o il telefono o le carte. Quest’ultimo strumento potrà essere utilizzato anche per il ritiro della pensione che verrà accreditata sul conto corrente dal primo aprile. L’Associazione bancaria italiana rilancia l’appello ai pensionati a non recarsi nelle filiali e a usare i canali che non richiedono presenza fisica e segnala la piena disponibilità delle banche allo scaglionamento temporale dell’accredito delle pensioni per cui si è attivata con le competenti autorità.

In caso di esigenze inderogabili, Abi ricorda che dopo il nuovo accordo raggiunto da banche e sindacati (si veda il Sole 24 Ore di ieri), in filiale ci si potrà andare su appuntamento, su tutto il territorio nazionale e che per evitare assembramenti è meglio telefonare alla propria banca.

Senza dimenticare che «l’uso delle carte o anche dei pagamenti via smartphone “minimizza i contatti” possibili con il Coronavirus rispetto ai contanti», ha spiegato il dg di Abi Giovanni Sabatini in un video forum al Sole 24 Ore. «Anche le persone meno esperte con la tecnologia possono farsi aiutare al telefono», continua Sabatini, rilevando come sia possibile realizzare molte operazioni da remoto. Per le richieste di sospensione mutuo, moratoria o garanzia previste dal decreto Cura Italia, inoltre, si può utilizzare la Pec o il canale online.

Oltre 3 milioni i pensionati che ritirano la pensione allo sportello

Secondo una stima della First Cisl sono oltre tre milioni le persone che vanno abitualmente in banca per ritirare, in tutto o in parte, la pensione. «Un afflusso di queste dimensioni è una bomba innescata - spiega il segretario generale della First Cisl, Riccardo Colombani -. Rischiamo non solo di mettere a rischio la salute dei bancari ma di vanificare i sacrifici che tutti gli italiani stanno facendo per contenere il contagio. Non è pensabile assistere alla corsa dei pensionati agli sportelli bancari. tre milioni di persone che si recano abitualmente nelle filiali bancarie per ritirare, in tutto o in parte, la propria pensione.

